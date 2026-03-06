Hayrabolu'da Farkındalık Yürüyüşü - Son Dakika
Hayrabolu'da Farkındalık Yürüyüşü

06.03.2026 16:53
Hayrabolu'da Yeşilay Haftası etkinliğinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekildi.

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde Yeşilay Haftası kapsamında farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen yürüyüş, Hüseyin Korkmaz Anadolu Lisesi önünden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi.

Etkinliğe katılan öğrenciler, ellerinde bağımlılıkla mücadeleye dikkat çeken döviz ve pankartlar taşıyarak yürüdü. Cumhuriyet Meydanı'nda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dinçer Dönmez, bağımlılıkların bireyleri ve toplumu karanlığa sürüklediğini söyledi.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadelede önemli çalışmalar yürüttüğünü belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Sigara, madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıklara karşı özellikle çocuklarımızı ve gençlerimizi korumamız büyük önem taşıyor. Bağımlılıklar insanı köleleştirir, sağlığını yok eder ve gerçek hayattan koparır. Bu mücadelenin sonu ancak hep birlikte hareket edersek aydınlık olur. Güçlü bir toplum ve sağlıklı bireyler oluşturma mücadelesini mutlaka kazanacağız."

Hayrabolu İlçe Sağlık Müdürü Osman İnan da Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin bağımlılıkların zararlarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak açısından önemli olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
