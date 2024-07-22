Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde Ötanazi İbaresi Çıkarıldı - Son Dakika
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Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde Ötanazi İbaresi Çıkarıldı

Hayvanları Koruma Kanunu\'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi\'nde Ötanazi İbaresi Çıkarıldı

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda görüşülen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde, AK Parti'nin önergesiyle 'ötanazi' ibaresi çıkarıldı. Yerine, Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu'nun ilgili maddesi uygulanacak. Muhalefet ise teklifin tüm maddelerinin yeniden değerlendirilmesini ve hayvanların toplanarak öldürülmesinin önüne geçecek düzenlemeler yapılmasını talep etti.

22.07.2024 23:40
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(TBMM) - Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda devam ederken, AK Parti'nin "ötanazi" ibaresinin  tekliften çıkarılması yönünde komisyona verdiği önerge kabul edildi.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda, sokak hayvanlarına ötanazi uygulanması yolunu açan 17 maddelik 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 5. maddesi kabul edildi. AKP tarafından verilen önergeyle "ötanazi" ibaresi tekliften çıkarılarak yerine, "Veterinerlik Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem  Kanunu'nun 9. maddesi'nin 3. Fıkrası'nda yer alan" hükümler uygulanacak.

Muhalefet görüşmeler sırasında, "Ötanazi ifadesinin çıkarılarak, veterinerlik kanunundaki ilgili maddenin uygulanması" yönündeki önergenin yeterli olmayacağını belirterek teklifin tüm maddelerinin yeniden değerlendirilmesi ve hayvanların toplanarak öldürülmesinin önüne geçecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Kanun teklifinde yer alan "ötanazi" ifadesini içeren 5. maddenin ilgili kısmı şöyle:

"Düzenlemeyle sahipsiz hayvan popülasyonunun kontrol altına alınabilmesi maksadıyla, söz konusu hayvanlar toplanılarak hayvan bakımevlerine götürüldükten sonra alındıkları ortama geri bırakılmaları yerine, öncelikle sahipsiz köpeklerin sahiplendirilmesi esas alınmakta ve ötanazi yapılacak hayvanların nitelikleri belirlenmektedir. Ayrıca yerel yönetimlerce ötanazi uygulaması yapılabilmesinin kamu güvenliği ve sağlığının korunması açısından doğru bir yöntem olduğu değerlendirildiğinden yerel yönetimlere yetki verilmektedir."

"Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak"

AKP'nin verdiği, "Bakımevine alınan köpeklerden insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen, bulaşıcı veya tedavi edilemeyen hastalığı bulunan ya da sahiplenilmesi yasak olanlarına 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tedbir uygulanır" önergesiyle "ötanazi" ifadesinin yerine gelecek hükümler ise şöyle:

"Hayvanlara ötenazi yapmak yasaktır. Ancak, hayvanlara acı ve ıstırap çektiren veya iyileşme durumu bulunmayan hastalık durumlarında, akut bulaşıcı bir hayvan hastalığının önlenmesi ya da eradikasyonu amacıyla veya insan sağlığı için risk oluşturan durumlarda, davranışları insan ve hayvanların hayatı ve sağlığı için tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen durumlarda, veteriner hekim tarafından ötenazi yapılmasına karar verilebilecek. Ötanazi işlemi veteriner hekim tarafından veya veteriner hekim gözetiminde yapılacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde Ötanazi İbaresi Çıkarıldı - Son Dakika

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