Hayvanları Koruma Yönetmeliği Yayınlandı

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(ANKARA)- Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvanların korunması hakkındaki uygulama yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yönetmeliğinde, ev hayvanlarının sahiplenme şartları, sahiplenilen hayvanların insanlara ve çevreye verecekleri zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirler, ev hayvanı satış yerlerinin görev ve sorumlulukları ile ev hayvanı satan kişilere verilecek eğitime ilişkin esasları, sahipsiz hayvanların toplanması, rehabilitasyonu, hayvan bakımevlerinde barındırılması, sahiplendirilmesi ve sahiplenilmesi ile bu hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığına verebileceği olumsuz etkileri önlemeye yönelik alınacak tedbirler, İl Şube Müdürlüğü, yerel yönetim, özel hayvan yaşamevi, sorumlu veteriner hekim ve hayvan sahibinin görev ve sorumlulukları, hayvanların her türlü ticari amaçlı gösteri, reklam ve benzeri film ile fotoğraf çekimlerinde kullanılmasına ilişkin usul ve esaslar, hayvanların korunması ve sahipsiz hayvan popülasyon kontrolüne yönelik faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla bakanlık bütçesine konulan ödeneğin kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bakanlıkça belirlenen tehlike arz eden hayvanlar ile ilgili uygulamalara dair usul ve esaslar belirlendi.