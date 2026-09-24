Hazar Denizi'nde tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 9'u öldü, 7'si kayıp

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 9'u yaşamını yitirdi, 7'si kayboldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi kıyısında tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtildi.

Olayda 9 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, kurtarılanlardan birinin hastaneye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kayıp 7 askere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ilgili birimlerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu amacıyla Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un bölgeye gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazakistan Başsavcılığı, askerlerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla operasyonel soruşturma grubunun oluşturulduğu ve olay yerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ile savcılık görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, gerekli incelemelerin yürütüldüğü ve adli bilirkişilerin görevlendirildiği ifade edildi.???????