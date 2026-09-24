Hazar Denizi'nde tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 9'u öldü, 7'si kayıp - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hazar Denizi'nde tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 9'u öldü, 7'si kayıp

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hazar Denizi kıyısındaki tatbikatta hava koşullarının bozulmasıyla denize savrulan 19 askerden 9'u öldü, 7'si kayıp. Kurtarılan 3 askerden biri hastaneye sevk edilirken kayıplar için arama kurtarma çalışmaları sürüyor, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazakistan'ın Hazar Denizi kıyısında düzenlenen tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 9'u yaşamını yitirdi, 7'si kayboldu.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kazakistan Deniz Kuvvetlerinin Hazar Denizi kıyısında tatbikat gerçekleştirdiği bildirildi.

Tatbikatta eğitim ve muharebe görevi icra edildiği sırada hava koşullarının aniden kötüleşmesi ve rüzgarın şiddetlenmesi nedeniyle 19 askerin denize savrulduğu belirtildi.

Olayda 9 askerin yaşamını yitirdiği, 3'ünün kurtarıldığı kaydedilen açıklamada, kurtarılanlardan birinin hastaneye sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, kayıp 7 askere ulaşılması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ve ilgili birimlerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu amacıyla Savunma Bakanı Dauren Kosanov'un bölgeye gittiği kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Kazakistan Başsavcılığı, askerlerin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, olayın aydınlatılması amacıyla operasyonel soruşturma grubunun oluşturulduğu ve olay yerinde İçişleri Bakanlığı, Acil Durumlar Bakanlığı ile savcılık görevlilerinin bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, gerekli incelemelerin yürütüldüğü ve adli bilirkişilerin görevlendirildiği ifade edildi.???????

Kaynak: AA
Hazar DeniziSavunmaGüncelDünyaKazaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı 40 yıldır boş duran araziye dünyanın dört bir yanından fidan taşıdı
Haftada üç gün diyalize giriyordu Kader Erden’in hayatı Şubat 2008’de değişti Haftada üç gün diyalize giriyordu! Kader Erden'in hayatı Şubat 2008'de değişti
Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür Eşini vurup iki bacağının kesilmesine neden olmuştu: Sanıktan mahkemede özür
Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk Çırağın kompresörlü ölümünde kalfadan skandal savunma: Şakalaşıyorduk
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu
Başkan ortada yok: Çiğli’de “AK Parti’ye geçiş“ iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı Başkan ortada yok: Çiğli’de "AK Parti’ye geçiş" iddiasını belediye meclis üyeleri yalanladı
14:27
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
Hakan Çalhanoğlu için bomba gelişme! Fenerbahçe yeniden harekete geçiyor
14:25
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın 5 polis saya saya bitiremedi
Gözaltına alınan AK Partili eski başkanın evinden çıkanlara bakın! 5 polis saya saya bitiremedi
14:15
New York’ta ilginç anlar Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
New York'ta ilginç anlar! Yolu kapattılar, araçtan Hakan Fidan çıktı
14:13
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
Adalet Bakanı Akın Gürlek: Adliyelerde dezenformasyon ve siber suçlarla mücadele büroları kuruluyor
13:54
Suudi Arabistan’dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
Suudi Arabistan'dan Mekke ve çok sayıda bölgede saldırı uyarısı: Acil durum ilan ettiler
13:23
Galatasaray’da Singo bilmecesi Kulüpten resmi açıklama geldi
Galatasaray'da Singo bilmecesi! Kulüpten resmi açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 14:39:28. #7.12#
SON DAKİKA: Hazar Denizi'nde tatbikat sırasında denize savrulan 19 askerden 9'u öldü, 7'si kayıp - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei