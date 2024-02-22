Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiralık adreslerde fiili tespit çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiralık adreslerde fiili tespit çalışmalarına başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kiralık adreslerde fiili tespit çalışmalarına başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespit çalışmalarına başladı. Çorum'da Defterdarlık bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Gelir Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adresleri ziyaret ediyor. Ziyaretlerde tapu ve nüfus verileri ile mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi karşılaştırılıyor. Ayrıca, denetimlerde son 5 yılın kira bedelleri, artış oranları ve ödeme kanalları da kontrol ediliyor. Tespit edilen usule aykırı durumlar, uzmanlarca raporlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

22.02.2024 14:01
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Hazine ve Maliye Bakanlığının, kira gelirlerinin mart ayında doğru beyan edilmesini sağlamak amacıyla kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adreslerde fiili tespit çalışmaları başladı.

Çorum'da Defterdarlık bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında Gelir Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentte kiralık olarak kullanıldığı tespit edilen adresleri ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde tapu ve nüfus verileri ile mülk sahibi ile kiracı arasında imzalanan kira sözleşmesi karşılaştırılıyor.

Denetimlerde ayrıca, son 5 yılın kira bedelleri, artış oranları ve hangi kanalla ödeme yapıldığı kontrol ediliyor.

Denetimlerde belirlenen usule aykırı durumlar, uzmanlarca raporlanarak Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilecek.

Kaynak: AA

Maliye, Çorum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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