Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı - Son Dakika
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Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı

02.07.2025 15:53
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Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması talep edilen 4 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısında, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller...

Bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çiziminin yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklanması talep edilen 4 şüpheli hakkındaki savcılığın sevk yazısında, söz konusu karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği belirtilerek, "tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" değerlendirmesi yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen 4 şüpheli hakkında savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği sevk yazısına ulaşıldı.

Sevk yazısında, Leman dergisinin dördüncü sayfasında yer alan Hazreti Muhammed ve Hazreti Musa'nın karikatürize edilmiş görsellerinin, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu oluşturduğu ve soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Yazıda, şüphelilerin üzerlerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunun oluşabilmesi için, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesiminin, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edilmesi ve bu tahrik nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması unsurunun gerçekleşmesi gerektiği belirtildi.

Bu suçun korunmasındaki hukuki yararın, toplumun farklı unsurları arasındaki muhtemel ortaya çıkacak kin ve düşmanlığın önlenmesi ve kamu barışının korunması olduğu vurgulanan yazıda, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi 1. fıkrasında belirtilen özelliklere sahip grupların birbirine karşı düşmanlık duymalarını veya kin beslemelerini, birbirinden nefret etmelerini olanak sağlama anlamına geleceği aktarıldı.

Yazıda, suçun oluşması için tahrikin belirtilen grupları karşı karşıya getirmiş olmasının gerekli olmadığı, bir sınıfa ait olan kişilerin, fiilen veya hukuken başka sınıfa ait olan bazı kişilere karşı kinlendirilmesi veya var olan kinin güçlendirilmesinin yeterli olacağı aktarıldı.

"Karikatür, kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içeriyor"

Sevk yazısında, "Somut olayda, Leman dergisinin 26 Haziran'da yayımlanan nüshasının dördüncü sayfasında, İslam dini peygamberi olması nedeniyle halkın bir kesiminin benimsediği dini değer kapsamında değerlendirilmesi gereken Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın tasvir edilerek, bir şehrin üzerine bombalar düştüğü anın betimlendiği, bu sırada tasvir edilen Hz. Muhammed'in 'Selamün Aleyküm, ben Muhammed', Hz.Musa'nın ise 'Aleyhem Salom, ben de Musa' şeklinde sözler söylediğinin karikatürize edildiği, bu suretle şehrin bombalanmasından Hz. Muhammed ile Hz. Musa'nın sorumlu tutulduğu" ifadelerine yer verildi.

Karikatürün kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler ve görseller içerdiği aktarılan yazıda, ifadeler ve görsellerin, halkın bir kesiminin diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtildi.

Yazıda, ifadeler ve görsellerin bulunduğu derginin sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlanmasının akabinde birçok hesap ve grup tarafından yorumlar ile paylaşılarak medyada gündem oluşturduğu belirtilerek, "bunu müteakip tahrik edilenler nazarında endişe yaratacak şekilde bir etki oluşturarak, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı" değerlendirmesi yapıldı.

Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği tarafından düzenlenen 1 Temmuz tarihli araştırma raporunda belirtildiği üzere tahrik edilen grubun 30 Haziran'da Beyoğlu ve Bakırköy ilçelerinde eylem gerçekleştirdikleri aktarılan yazıda, bu bağlamda iştirak iradesi içerisinde hareket eden şüphelilerin, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu işledikleri konusunda kuvvetli suç şüphesinin bulunduğu vurgulandı.

Sevk yazısında, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 1 Temmuz'da düzenlenen araştırma raporuna göre karikatürün sahibi şüpheli Doğan Pehlevan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler olduğu, şüphelinin ayrıca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçunu işlediği ifade edildi.

Şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

istanbul, Güvenlik, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan dergiye yönelik soruşturmada savcılığın sevk yazısına ulaşıldı - Son Dakika

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