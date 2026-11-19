HARTUM/ Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) komutanlarından Mişal Abdurrahman'ın, emrindeki subay ve askerlerle Sudan ordusuna katıldığı bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, HDK'nin 27. ve 28. birliklerinin komutanı Abdurrahman, ordu ve istihbarat yetkililerinin huzurunda yaptığı açıklamada, emrindeki askerlerle HDK'den ayrılarak ordu saflarına katıldığını duyurdu.

Abdurrahman, askerlerinin kendi istekleriyle orduya katıldığını ve Sudan Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Orduya katılan askerlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Sudan ordusu, 2 Kasım'da da bir grup HDK mensubunun Mavi Nil eyaletinin merkezi Damazin'de 4. Piyade Tümenine teslim olduğunu açıklamıştı.

Sudan ordusu, Kuzey Darfur'da İHA düşürdüğünü açıkladı

Öte yandan Sudan ordusu, Kuzey Darfur eyaletinde Çad sınırı yakınlarındaki Karnoy bölgesinin güneybatısında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin çarşamba akşamı "düşmana ait stratejik bir İHA'yı" düşürdüğü belirtildi.

İHA'nın modeli ve hangi güçlere ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Sudan'daki çatışmalar

Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin düzenli orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.

Ülkede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmalar, hastaneler ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıda büyük yıkıma yol açtı.