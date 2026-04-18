Hediye Kuzu ile Hayvancılık Serüveni

18.04.2026 10:30
İlknur Öktem, 15 yıl önce hediye edilen kuzuyla başladığı hayvancılığı 165 küçükbaşla büyüttü.

İZMİR'in Tire ilçesinde yaşayan İlknur Öktem (36), 15 yıl önce oğlunun doğumu sonrasında babasının hediye ettiği kuzu vesilesiyle hayvancılığa başladı. Kuzunun büyüyüp yavrulamasıyla ata mesleği olan hayvancılığa adım atan Öktem, zamanla 165 küçükbaştan oluşan bir çiftliğin sahibi oldu.

Tire'nin kırsal Kahrat Mahallesi'nde yaşayan İlknur Öktem, oğlunun doğumunda babasının hediye ettiği kuzunun büyüyüp yavrulamasının ardından hayvancılık yapmaya başladı. Ata mesleği hayvancılığı 15 yıldır sürdüren Öktem, 165 küçükbaşın bulunduğu çiftliğini her geçen yıl büyütüyor. Oğlunun doğumu vesilesiyle hediye edilen kuzuyla hayvancılığa başladığını dile getiren Öktem, "O kuzu sayesinde sürü çoğaldı, bu hale geldi. Koyunlar yaşam kaynağımız olmaya başladı. Kuzular çoğaldıkça temelli bu işi yapmaya heveslendik" dedi.

'HEDEFİMİZ 100 KOYUN'

Hayvancılığa başlamadan önce ev kadını olduğunu dile getiren Öktem, "2 çocuğum var, kızım 18, oğlum 15 yaşında. Oğlum özel gereksinimli olduğu için doktor evin içinde durmamasını, bahçede vakit geçirmesini tavsiye etti. Oğlum Hulki bahçeyi ve hayvanları çok sevdi. O sevince biz de sevmeye başladık" diye konuştu.

Öktem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Babamın verdiği koyunun ırkı güzelmiş, 3'er 3'er kuzu vermeye başladı, biz de bu işi yapmaya heveslendik. Sonrasında eşim kuzu aldı. Oğlum Hulki kuzu istedi, bir kuzu daha aldık. Derken sayıları çoğaldı. Çiftliğimizde şu an 75 anaç koyun, 90'ın üzerinde de kuzu mevcut. Hedefimiz 100 koyun. Devletin verdiği desteklere başvurup sürüyü çoğaltmayı düşünüyoruz."

'HAYVANCILIK DEDEMDEN MİRAS'

İlknur Öktem'in babası Ömer İçli de doğan bütün torunlarına kuzu hediye ettiğini dile getirdi. Hayvancılığın dedesinden miras bir meslek olduğunu dile getiren İçli, "Dedemden de babama geçmiş. Babam da yıllarca hayvancılık yaptı, arkasından biz devam ettirdik. Kızımın da bu işi yapması da çok güzel. Kızım kuzularına bakar, doğumları yaptırır, yemlerini hazırlanır. Bu işi yapmaya çok meraklı. Hediye ederken torunum eğlensin diye vermiştim, sürü yapsınlar diye değildi. Merak salıp, işi büyüttüler" dedi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
