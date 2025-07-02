HEFEİ, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei, yeni enerjili araç (NEV) sektöründe önemli ilerlemeler kaydetti. 2024 yılında kentte üretilen yeni enerjili araç sayısı 1,37 milyonu aşarken, endüstriyel zincirin toplam değeri 260 milyar yuan (yaklaşık 36,28 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı.
Son Dakika › Güncel › Hefei'de Yeni Enerjili Araç Üretimi Artıyor - Son Dakika
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