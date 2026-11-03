Hegseth ile yaşadığı gerginliğin ardından istifa eden Driscoll, OpenAI'a danışman oldu - Son Dakika
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Hegseth ile yaşadığı gerginliğin ardından istifa eden Driscoll, OpenAI'a danışman oldu

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Savunma Bakanı Hegseth ile gerginlik yaşadıktan sonra eylülde istifa eden Driscoll, OpenAI'ın ulusal güvenlik modernizasyonundan sorumlu kıdemli danışmanlığına atandı. Driscoll, yapay zekanın ulusal güvenlik, siber güvenlik ve savunmada sorumlu kullanımına odaklanacak.

ABD'de Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı uzun süreli gerginliğin ardından eylülde istifa eden Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, OpenAI şirketine kıdemli danışman olarak atandı.

CNBC televizyonunun haberine göre OpenAI şirketi, eski ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ü "ulusal güvenlik modernizasyonundan sorumlu kıdemli danışman" olarak tayin etti.

Driscoll, yeni görevine yönelik yaptığı açıklamada, "ABD ve müttefiklerinin, bu teknolojiyi sorumlu bir şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için OpenAI'a katılıyorum." ifadelerini kullandı.

ABD merkezli yapay zeka şirketi OpenAI'ın Üst Yöneticisi (CEO) Sam Altman, yaptığı açıklamada Driscoll'ün yeni göreve atanmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Altman, "Yapay zeka, insanlara kendi yaşamları üzerinde daha fazla güç vermeli ve insanlar, bu teknolojinin nasıl geliştirildiği konusunda söz sahibi olabilmelidir." ifadelerini kullandı.

Driscoll, yeni görevinde OpenAI şirketinin ulusal güvenlik, siber güvenlik ve savunma alanlarında yapay zekanın sorumlu bir şekilde kullanımının geliştirilmesine odaklanacak.

Hegseth-Driscoll gerilimi

Driscoll, ABD'nin 26. Kara Kuvvetleri Sekreteri olarak görev yapmıştı.

ABD basınında, Hegseth'in, birkaç ordu subayının terfilerini engelleme girişimleri de dahil olmak üzere birçok konuda Driscoll ile anlaşmazlık yaşadığı iddia edilmişti.

Savunma Bakanı Hegseth'in, görevden alınması ve yerine Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll'ün geçmesinden "endişeli olduğu" da öne sürülmüştü.

Driscoll, iddiaların ardından eylül başında mevcut görevinden istifa etmişti.

Kaynak: AA
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