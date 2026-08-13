Hegseth'ten Latin Amerika Ülkelerine UCM Çağrısı - Son Dakika
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Hegseth'ten Latin Amerika Ülkelerine UCM Çağrısı

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ABD Savunma Bakanı Hegseth, Latin Amerika'nın UCM'den ayrılmasını ve egemenliklerini korumalarını istedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Latin Amerika ülkelerine, hükümetlerinin egemenliğini zedelediğini savunduğu Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM) ayrılmaları çağrısında bulundu.

Panama'da düzenlenen "Amerikan Kartel Karşıtı Koalisyonu" toplantısına katılan Hegseth, UCM'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hegseth, toplantıya katılan Latin Amerika ülkelerine UCM'den ayrılmaları ve mahkemenin "ülkelerin egemenliğini ellerinden alma" girişimlerini reddetmeleri çağrısı yaptı.

ABD'nin bölgede uyuşturucu kaçakçısı olduğundan şüphelenilen kişilere yönelik askeri operasyonlarının uluslararası hukuk açısından tartışma konusu olmasına ilişkin ise Hegseth, söz konusu operasyonların "uluslararası insancıl hukuk kapsamında tamamen yasal" olduğunu savundu.

Kolombiya'dan "uyuşturucu terörizmiyle mücadelede ABD ile işbirliği" talebi

Bakan Hegseth, Kolombiya'nın "Amerika'nın Kalkanı" girişimine katılacağını da açıkladı.

Hegseth, Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella liderliğindeki yeni hükümetin, "uyuşturucu terörizmiyle mücadele" kapsamında ülkede ortak askeri operasyonlar düzenlenmesi için ABD'den işbirliği talep ettiğini belirtti.

"Amerika'nın Kalkanı" girişimi, ABD Başkanı Donald Trump ile Latin Amerika ülkelerinin mart ayında Florida'da düzenlediği ve uyuşturucu kartelleriyle mücadelede ortak hareket edilmesinin ele alındığı zirvenin ardından ortaya çıkmıştı. Kolombiya'nın önceki Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise söz konusu zirveye davet edilmemişti.

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu başta olmak üzere Gazze'deki soykırım için birçok İsrailli yetkili hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi birçok kez eleştirmiş ve müttefiklerine UCM'den çekilme çağrısı yapmıştı.

ABD, UCM'nin kurucu anlaşması olan Roma Sözleşmesi'ne taraf değil.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Güncel, Son Dakika

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