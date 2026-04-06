Hekimhan'da Eşini Öldüren Alican Kızılay'ın Dava Süreci Devam Ediyor

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Alican Kızılay, tutuksuz sanıklar D.K, N.K, çocuk sanıklar A.K. ile F.K, taraf avukatları, müştekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, gözlemci olarak Malatya barosunun temsilcileri katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın kullandığı telefonun şifrenin kırılamaması nedeniyle mahkeme huzurunda bilirkişi tarafından yüz tanıma ile telefonun açılması ve imajının alınması istedi.

Telefonu inceleyen bilirkişi, detaylı rapor hazırlamak için ek süre talep etti.

Duruşmada söz alan Beste Kızılay'ın ailesinin avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın hayatını kaybeden müvekkili Beste Kızılay'a tehdit, hakaret ve küfür içeren mesajlar attığını belirtti.

Mahkeme başkanının söz verdiği tutuklu sanık Alican Kızılay da "Ben eşimi çok seviyordum. Severek evlendik. Otoriter bir kişiliğim olduğu için kızdım ve küfürlü söylemlerim olmuş olabilir. Çocuk bekleyen bir baba olarak eşimi neden öldüreyim." savunmasını yaptı.

Heyet, bilirkişiden telefonun açılmasını ve imajının alınarak ek rapor hazırlanması ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.