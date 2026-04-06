Hekimhan'da Eşini Öldüren Alican Kızılay'ın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
Hekimhan'da Eşini Öldüren Alican Kızılay'ın Dava Süreci Devam Ediyor

06.04.2026 16:21
Malatya'da, hamile eşi Beste'yi öldüren Alican Kızılay'ın duruşması devam etti; telefon incelemesi talep edildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, hamile eşi Beste Kızılay'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Alican Kızılay ile 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın duruşmasına, tutuklu sanık Alican Kızılay, tutuksuz sanıklar D.K, N.K, çocuk sanıklar A.K. ile F.K, taraf avukatları, müştekiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, gözlemci olarak Malatya barosunun temsilcileri katıldı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın kullandığı telefonun şifrenin kırılamaması nedeniyle mahkeme huzurunda bilirkişi tarafından yüz tanıma ile telefonun açılması ve imajının alınması istedi.

Telefonu inceleyen bilirkişi, detaylı rapor hazırlamak için ek süre talep etti.

Duruşmada söz alan Beste Kızılay'ın ailesinin avukatı Gülsüm Eraslan Kalyoncu, tutuklu sanık Alican Kızılay'ın hayatını kaybeden müvekkili Beste Kızılay'a tehdit, hakaret ve küfür içeren mesajlar attığını belirtti.

Mahkeme başkanının söz verdiği tutuklu sanık Alican Kızılay da "Ben eşimi çok seviyordum. Severek evlendik. Otoriter bir kişiliğim olduğu için kızdım ve küfürlü söylemlerim olmuş olabilir. Çocuk bekleyen bir baba olarak eşimi neden öldüreyim." savunmasını yaptı.

Heyet, bilirkişiden telefonun açılmasını ve imajının alınarak ek rapor hazırlanması ile dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 29 Nisan'a erteledi.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hekimhan'da Eşini Öldüren Alican Kızılay'ın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika

Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
ABD’de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran’ın “tuzak“ kurduğu şüphesi ABD'de kayıp mürettebat operasyonu öncesi İran'ın "tuzak" kurduğu şüphesi
Derbiye bu şekilde geldi Kim olduğunu tahmin edemezsiniz Derbiye bu şekilde geldi! Kim olduğunu tahmin edemezsiniz
Beşiktaş’ta sakatlık Yıldız isim hastaneye kaldırıldı Beşiktaş'ta sakatlık! Yıldız isim hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi Sosyal medya fenomeni Testo Taylan tahliye edildi

17:52
İran’dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran’ın ABD’den talepleri
İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt! İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
17:34
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
17:23
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
17:18
ABD’nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı! Geri çekildiler
16:26
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
16:22
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
SON DAKİKA: Hekimhan'da Eşini Öldüren Alican Kızılay'ın Dava Süreci Devam Ediyor - Son Dakika
