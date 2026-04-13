Hekimhan'da Maden İşçisi Hamza Günay Defnedildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hekimhan'da Maden İşçisi Hamza Günay Defnedildi

Hekimhan\'da Maden İşçisi Hamza Günay Defnedildi
13.04.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde servis minibüsünün devrilmesiyle hayatını kaybeden Hamza Günay toprağa verildi.

Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hamza Günay, toprağa verildi.

Dün Güvenç Mahallesi'nde servis minibüsünün yoldan çıkarak şarampole devrilmesi sonucu hayatını kaybeden işçilerden Hamza Günay için Paşa Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Hamza Günay, namazın ardından Hekimhan İlçe Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze namazına Hekimhan Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım, Hamza Günay'ın eşi Pınar Günay, 2 çocuğu ve yakınları katıldı.

Kazada hayatını kaybeden işçilerden Ali Yücel'in cenazesinin ise yarın Çulhalı Mahallesi'nde toprağa verileceği bildirildi.

Hekimhan ilçesinde dün Mustafa Özdemir'in kullandığı 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrilmiş, kazada 2 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Hekimhan, Malatya, Trafik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hekimhan'da Maden İşçisi Hamza Günay Defnedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 14:24:20. #7.13#
SON DAKİKA: Hekimhan'da Maden İşçisi Hamza Günay Defnedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.