Malatya'nın Hekimhan ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
A.Ç. idaresindeki 06 VJF 07 plakalı hafif ticari araç, Arguvan kavşağında K.C. yönetimindeki 44 ADR 061 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar yolun dışına savruldu.
Kazada hafif yaralanan sürücüler ile H.Ö, ambulansla Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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