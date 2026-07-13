Malatya'nın Hekimhan ilçesinde çıkan yangında bir ev zarar gördü.
İbrahim Dalkılıç'a ait evde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Hekimhan'da Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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