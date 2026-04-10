Özel Sektör Hekimlerine Yeşil Pasaport Hakkı Teklifi

Hazırlanan kanun teklifine göre, yeşil pasaport hakkından yararlanabilmek için özel sağlık kuruluşlarında en az 15 yıl görev yapmış olmak ve kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla hapis cezası almamış olmak gerekecek. Hem tıp doktorları hem de diş hekimleri bu haktan faydalanabilecek.

Teklifin gerekçesinde, hekimlerin sunduğu hizmetin kamu veya özel sektör ayrımı gözetmeksizin toplum için değerli olduğu vurgulandı. Tıp bilimindeki gelişmeleri takip etmek, uluslararası kongrelere katılmak ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek için vize engellerinin aşılmasının bir 'lüks değil, ihtiyaç' olduğu belirtildi. Sağlıkta şiddetin arttığı ve nitelikli iş gücünün yurt dışına yöneldiği bir dönemde, bu hakkın tanınmasının hekimlerin devlete olan aidiyet duygusunu güçlendireceği ifade edildi. Ayrıca, 15 yılını insan sağlığına adamış bir hekimin çalıştığı kurum fark etmeksizin devlet nezdinde onurlandırılması gerektiği savunuldu.

Komisyona sevk edilen teklif, burada kabul edilmesi durumunda TBMM Genel Kurulu'na gelecek. Genel Kurul'da yapılacak oylama sonucunda yasalaşırsa, binlerce özel sektör hekimi vizesiz seyahat imkanına kavuşacak.