Hemşire, hastalara moral aşılayarak türkü söylüyor - Son Dakika
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Hemşire, hastalara moral aşılayarak türkü söylüyor

Hemşire, hastalara moral aşılayarak türkü söylüyor

Yozgat Şehir Hastanesinde görevli hemşire Hamide Hasıralmaz, hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışırken aynı zamanda söylediği türkülerle onlara moral veriyor. Hasıralmaz, hastanenin kulak burun boğaz ve göz servisinde türkü söyleyerek hastaların moralini yükseltiyor. Hastalar ve hasta yakınları da Hasıralmaz'ın türküleriyle neşeleniyor ve moral buluyor.

18.05.2024 12:39
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Yozgat Şehir Hastanesinde görevli hemşire Hamide Hasıralmaz, hem serviste yatan hastaların sağlığına kavuşması için özveriyle çalışıyor hem de söylediği türkülerle onlara moral aşılıyor.

Hastanenin kulak burun boğaz ve göz servisinde 4 yıldır hemşirelik yapan 27 yaşındaki Hasıralmaz, koridorda ve hasta odalarında seslendirdiği türkülerle kulakların pasını siliyor.

Lise döneminde yıl sonu gösterilerinde türkü söyleyen, üniversite eğitimi sırasında Tokat'ta belediye bünyesindeki koroda ve Yozgat Nida Tüfekçi Korosu'nda yer alan Hasıralmaz, görev yaptığı hastanede de okuduğu türkülerle hastalara moral veriyor.

Hemşire Hamide Hasıralmaz, AA muhabirine, mesleğini çok sevdiğini söyledi.

İnsanlara yardım etme isteğinden dolayı hemşireliği seçtiğini anlatan Hasıralmaz, "Öyle bir meslek düşünün ki dil, din, ırk ayırt etmeksizin tüm insanların hayatına bir şekilde dokunabiliyorsunuz. Böyle onurlu bir mesleğin içerisinde olmaktan çok büyük gurur duyuyorum. Bu vesileyle de tüm meslektaşlarımın Hemşeriler Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Hasıralmaz, hastaların kendisi için çok kıymetli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Müziğin insan sağlığı üzerinde çok büyük etkileri var. Ben de hastaların moral ve motivasyonunu yükseltmek için türkü söylüyorum. Onlar da sağ olsunlar beğeniyorlar. Türkü söylediğimizde mutlu oluyorlar. Onları mutlu görmek bizleri de çok mutlu ediyor. Türkü söylemeyi seviyorum. Hastalarım, arkadaşlarım istiyor, ben de onları kırmıyorum, sesimi de beğeniyorlar. Türkü söylerken ben de çok mutlu oluyorum. Onlar da dinlemekten çok keyif alıyorlar."

Başhekim Mustafa Kozan da Hasıralmaz'ı her zaman örnek hemşire olarak gösterdiklerini dile getirerek, "Hemşiremiz, hastaların ve personelin moral ve motivasyonunu yükseltiyor, teşekkür ediyoruz ona. Hastalarımızın iyiliğini düşünüp onların mutluluğu adına elinden geleni yaptığı için de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Hastanenin Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Elif Tinel, neşesiyle hastane personelinin motivasyonu da yükselten Hasıralmaz'ın söylediği türküler konusunda hastalardan olumlu dönüşler aldıklarını aktardı.

"Bizi çok mutlu ediyor"

Hastanede tedavi gören Sultan Çağla Kılıç, iki gündür hastanede yattığını ve Hamide hemşirenin kendisine söylediği türküyle moral bulduğunu belirtti.

Hastalardan Satılmış Biçer ise "Göz ameliyatı oldum. Hastanemizden memnunum. Personelden, doktorlarımızdan, hemşirelerimizden, herkesten Allah razı olsun. Hemşire hanımın sesi de güzel, kendi de güzel maşallah. Koridorda türkü söylüyor, bizi çok mutlu ediyor, bize moral veriyor." ifadelerini kullandı.

Hasta yakınlarından Nurgül Kayahan da hastanede verilen sağlık hizmetlerinden memnun olduklarını bildirerek, "Tabii ki hemşire hanımdan da çok memnunuz. Bizi neşelendiriyor, moral veriyor, sesi çok güzel, kendi çok güzel. Mutlu oluyoruz, ilgileniyor, her konuda elinden geleni yapıyor." dedi.

Kaynak: AA

Yozgat, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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