Hemşirelik Haftası Kumluca\'da Kutlandı

15.05.2026 15:59
Akdeniz Üniversitesi'nde Hemşirelik Haftası etkinlikleri düzenlendi, öğrencilere belgeler verildi.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından Hemşirelik Haftası kutlandı.

Etkinlikte öğrenciler ile akademik ve idari personel bir araya geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşan Doç. Dr. Emine Arıkan konuşma yaptı.

Program kapsamında Uluslararası Hemşireler Konseyi (ICN) sunumu Dr. Öğr. Üyesi Bahar Aksoy tarafından gerçekleştirildi.

Etkinlikte katkı sunan akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edilirken, görev alan öğrencilere de belgeleri verildi. Bilimsel programın ardından fakülte bahçesinde düzenlenen şenlikte Kumluca Belediyesi tarafından katılımcılara keşkek ikram edildi. Öğrenciler müzik ve çeşitli etkinliklerle Hemşirelik Haftası'nı kutladı.

Programa, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ilçe protokolü ve hastane yöneticileri katıldı.

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu tarafından törene katılan öğrencilere karanfil takdim edildi.

Kaynak: AA

