Hendek\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 2 katlı evin ahşap kısmında çıkıp, yanındaki tarlaya sirayet eden yangın söndürüldü.
Çiftlik Mahallesi 1121 Sokak'ta bulunan Y.T'ye ait 2 katlı evin ahşap bölümünde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, evin yanındaki tarlaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın dolayısıyla evde hasar oluştu.
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