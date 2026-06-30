Hendek\'te Yılan Kurtarıldı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde park halindeki otomobilin motor bölümüne giren yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğal yaşam alanına bırakıldı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Hendek ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilinin motor kısmında yılan olduğunu fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, aracın kaputunu açarak motor bölümündeki yılanı tespit etti. Titiz bir çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkarılan yılan, herhangi bir zarar verilmeden yakalandı.

İtfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde muhafaza edilen yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.