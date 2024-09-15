Hendek\'teki Makarna Fabrikasında Patlama

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Alemdar: İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi

Sakarya Hendek'teki makarna fabrikasındaki patlamaya ilişkin, açıklama yapan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "İlk belirlemelere göre patlamanın çatı katında olduğu tespit edildi. Ekipler şu anda olay yerinde. Yaralı arkadaşlar var içeride. İnşallah en kısa süre içinde yangını, kontrol altına alıp en az hasarla atlatmaya çalışıyoruz. Patlamanın sebebine ilişkin henüz bir bilgi yok yangın devam ettiği için tespitleri yapamıyoruz" dedi.