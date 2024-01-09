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Hendek'teki Patlamaya İlişkin 1 Sanık Hapse Çarptırıldı, 3 Sanık Beraat Etti - Son Dakika
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Hendek'teki Patlamaya İlişkin 1 Sanık Hapse Çarptırıldı, 3 Sanık Beraat Etti

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası sırasında meydana gelen patlamada 3 jandarma şehit olmuş, 1 sanık 8 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırılmış ve dönemin İl Jandarma Komutanı da dahil olmak üzere 3 sanık beraat etmiştir. Olayda toplamda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştır.

Hendek\'teki Patlamaya İlişkin 1 Sanık Hapse Çarptırıldı, 3 Sanık Beraat Etti
09.01.2024 - 17:36,
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Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasına ait patlayıcıların kontrollü imhası amacıyla kamyondan indirildiği sırada 3 jandarmanın şehit olmasına yol açan patlamaya ilişkin 1 sanık 8 yıl 10 ay 20 gün hapse çarptırıldı, dönemin İl Jandarma Komutanının da aralarında bulunduğu 3 sanığın beraatine karar verildi.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanıklar dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. ve Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, müşteki F.Ü. ile taraf avukatları hazır bulundu. Sanıklardan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ise duruşmada yer almadı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından taraflar, cumhuriyet savcısının, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaasına ilişkin savunma yaptı.

Müşteki F.Ü, şikayetinin devam ettiğini belirterek, sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık M.U.Y, esas hakkındaki savunmasında olayın meydana geldiği konuya ilişkin bir emrinin olmadığını öne sürerek, "Aksine çalışmanın yapılmaması için emir verdiğim açıktır. Bilirkişi raporundaki kusuru kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık C.Y. de ilk olayın meydana geldiği 3 Temmuz'dan ikinci patlamaya kadar bütün faaliyetlerin içinde olmaya devam ettiğini aktararak, "İl Jandarma Komutanlığında sadece benim yargılanmamın manidar olduğunu ve İl Jandarma Komutanı olarak üzerime düşen görevi yerine getirdiğimi düşünüyorum. Beraatimi istiyorum." savunmasını yaptı.

Sanık A.G. de emir ve talimatları yerine getirmekten başka suçunun olmadığını düşündüğünü savunarak, "Görevimi yaptım. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Sanık avukatları da mütalaaya katılmadıklarını dile getirerek, müvekkillerinin beraatlerini istedi.

Sanık Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G'yi "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 8 yıl 10 ay 20 gün hapisle cezalandıran heyet, sanıklar C.Y, M.U.Y. ve A.G'nin beraatine karar verdi.

Süreç

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisinde yaklaşık 15 dönüm üzerine kurulu havai fişek fabrikasında 3 Temmuz 2020'de meydana gelen patlamalarda 7 kişi hayatını kaybetmiş, 127 kişi yaralanmıştı.

Kontrollü imha amacıyla Adapazarı ilçesi Taşkısığı mevkisine getirilen fabrikadaki patlayıcıların 9 Temmuz 2020'de kamyondan indirildiği sırada meydana gelen patlamada da Halil Tuna Akgöz, Mesut Yazar ve Fatih Manga şehit olmuş, kamyon şoförü ile 4 asker yaralanmıştı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 18 sayfalık iddianamede, tutuksuz yargılanan dönemin İl Jandarma Komutanı Albay C.Y. ile Jandarma Yüzbaşı M.U.Y, Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş B.G. ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş A.G. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl altışar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA
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