HEPAD Gönüllüleri Orman Yangınında
Bursa'daki orman yangınında HEPAD gönüllüleri su ve mama ile yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.
HEPAD GÖNÜLLÜLERİ DE DEVREDE
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) gönüllüleri de destek veriyor. Başköy Mahallesi'nde yer alan Pati Bahçesi'ndeki mamaların da yüklü olduğu su araçları ile bölgeye giden gönüllülerin alevlerle mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yiğithan HÜYÜK/BURSA,
Kaynak: DHA
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