HEPAD Gönüllüleri Orman Yangınında

HEPAD GÖNÜLLÜLERİ DE DEVREDE

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda başlayıp, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına, Her Eve Bir Pati Derneği (HEPAD) gönüllüleri de destek veriyor. Başköy Mahallesi'nde yer alan Pati Bahçesi'ndeki mamaların da yüklü olduğu su araçları ile bölgeye giden gönüllülerin alevlerle mücadelesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yiğithan HÜYÜK/BURSA,