Her 100 gebeden 10\'unda yüksek şeker görülüyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, her 100 gebeden 10'unda yüksek şeker görüldüğünü ve bu durumun hamilelikte birçok riski beraberinde getirdiğini belirtti.

Buyru, yaptığı yazılı açıklamada, ??????anne adaylarında yanlış beslenme ve hareketsizlikten dolayı obezite sorununun giderek arttığını ifade ederek, hamilelikte obezitenin şeker ve tansiyon gibi ciddi hastalıkların ortaya çıkmasına yol açtığını kaydetti.

Hamilelikte şeker hastalığıyla karşılaşma riskinin her geçen gün arttığını vurgulayan Buyru, "Bundan 60 yıl kadar önce gebeliğe bağlı şeker hastalığı yüzde 1 oranında görülürken, yani her 100 gebeden birinde şeker hastalığına rastlanırken, bugün her 100 gebeden 10'unda yüksek şekerle karşı karşıya kalıyoruz. Hamilelikte yüksek şeker, birçok riski beraberinde getiriyor." ifadelerini kullandı.

Şeker yükleme testi yapılmalı

Yüksek şeker seviyelerinin kontrol altına alınmadığında bebeğin kalbini etkilediğini ve ani bebek ölümü dahil birtakım problemlere yol açabildiğini anlatan Buyru, hamilelikte şekerin ortaya çıkarılması için şeker yükleme testinin yaptırılması gerektiğine dikkati çekti.

Tüm anne adaylarına 24-28 hafta arasında şeker yükleme testlerinin yapılmasını öneren Buyru, şekerin yüksek çıkması durumunda öncelikle açlık, tokluk kan şekerinin izlenip beslenmenin kontrol altına alındığını, günlük hareketin artırılmasını önerdiklerini aktardı.

Buyru, bu hamilelerin yüzde 80'inde diyet ve egzersizle şekeri kontrol altına almanın mümkün olduğuna işaret etti.

Şeker yükleme testinin bazı durumlarda daha erken yapılabileceğini belirten Buyru, şunları kaydetti:

"Eğer annenin ailesinde şeker hastalığı varsa, gebelik öncesi kilosu yüksekse ve gebelikte fazla kilo aldıysa ya da bebek ultrasonografide büyük, suyu fazla ise belki daha erken yükleme ya da şeker kontrolü gerekebilir. Bu durumda 24 haftadan önce de şeker testi yapılabilir. Anormal ise bu haftadan itibaren önlem alınır. Eğer normal ise yine 24-28 haftası arasında testi tekrarlamak gerekir."

Şeker yükleme testinin yan etkisinin olmadığını ve testten kaçınmamak gerektiğini ifade eden Buyru, olabilecek riskleri anne adaylarına anlattıklarında çoğu hamilenin testi yaptırdığını bildirdi.

Buyru, sosyal medyada yer alan olumsuz haberleri görerek testi yaptırmak istemeyenlerin de olduğunun altını çizerek, "Bunların da mutlaka açlık tokluk kan şekerlerini izlemeleri, en azından bir süre şeker açısından bir problem olup olmadığını ortaya koymak gerekir. Bugün yurt dışında doğuma gittiğinizde örneğin Amerika'da doğum yapan anne adayları eğer şeker yükleme testi yapılmadan gittiyse, mutlaka doğum öncesinde gebelik haftası ne olursa olsun orada yaptırmasını istiyorlar. Çünkü pek çok ülke şeker yükleme testini yaptırmamış bir anne adayını doğuma kabul etmiyor." ifadelerini kullandı.