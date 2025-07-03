Hermanos Gutierrez İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Hermanos Gutierrez İstanbul Caz Festivali'nde

Hermanos Gutierrez İstanbul Caz Festivali\'nde
03.07.2025 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Caz Festivali'nde Harbiye'de konser verdi.

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İkiliden Estevan Gutierrez, konsere gelenleri Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" sözleriyle selamlayarak, kardeşi Alejandro Gutierrez ile aynı sahneyi paylaştıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Konserde yorumladıkları eserlere dair bilgi veren Alejandro Gutierrez de İstanbul'da dinleyicilerin ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu güzel mekanda sizlerle birlikte çalmak inanılmaz. Avrupa turunun tam ortasındayız. Harika gidiyor. Her zaman olmak istediğimiz şehirlerde çalıyoruz. Babamız İsviçreli, annemiz Ekvadorlu ve hiçbir zaman bir grup olmak, dünya çapında turneye çıkmak gibi bir hedefimiz olmadı. Bu yüzden bu akşam için çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere seyirciler alkışlarla eşlik etti.

Gutierrez kardeşler, 2017'de ilk albümleri "8 Anos"u, 2019'da "Hoy Como Ayer", 2020'de "Hijos del Sol", 2022'de "El Bueno Y El Mano", 2024'te "Sonido Cosmico"yu yayınladı.

İki kardeş, Latin Amerika'nın gitar melodileriyle ilk kez dedelerinin dinlettiği Julio Jaramillo kayıtlarıyla tanıştı. İkili, eserlerinde salsa, milonga ve kumbiyadan, 1950'lerden 1980'lere uzanan geniş bir zaman diliminden ilham aldı.

Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek

Besteci ve piyanist Max Richter bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin yarın Fransız Sarayı'nda konser verecek.

Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak. Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Caz Vapuru'nda İstanbul Boğazı eşliğinde konser

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, istanbul, Festival, Güncel, Kültür, Sanat, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hermanos Gutierrez İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu Doğum esnasında anne hayatını kaybetti, bebek yaşama tutundu
Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler Bakanlık ifşa etti: İki ilimizde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler
Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı Leman Dergisi hakkında mali soruşturma başlatıldı
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı İşte yeni takımı Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı
Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu Bakan Kacır paylaştı Yapay zeka ile kabine üyelerinin bebeklik halleri oluşturuldu! Bakan Kacır paylaştı
Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor Kenan İmirzalıoğlu uzun süren sessizliğini yeni projeyle bozuyor
ABD’li Bakan’dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi ABD'li Bakan'dan akılalmaz iddia: Sınır dışı edilen yamyam uçakta kendisini yedi
Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı Havai fişek fabrikasında büyük patlama: Yangın 80 dönüm alanı sardı
Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle Camiye gidip video çeken kadının sözleri tartışma yarattı: Buralar neden böyle?
Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi Leman dergisi soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Bursa’da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha Bursa'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha

07:56
15 Temmuz’un kahramanı Zekai Aksakallı’ya yeni görev
15 Temmuz'un kahramanı Zekai Aksakallı'ya yeni görev
07:51
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
Yaralı kadın yolcu, uçağın enkazını bulan ekibe el salladı
07:39
Çeşme’deki yangın büyüyor Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
Çeşme'deki yangın büyüyor! Otoyol kapatıldı, yerleşim yerleri tahliye ediliyor
07:30
Türkiye’nin en büyük inşaat şirketlerindendi Resmen iflas etti
Türkiye'nin en büyük inşaat şirketlerindendi! Resmen iflas etti
07:09
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
Düşen uçağın enkazına ulaşıldı: Pilot hayatını kaybetti, kadın yolcu kurtarıldı
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2028 mesajı Salon bir anda ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
15:16
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
Demet Özdemir havuzda güneş banyosu yaptı
15:16
Saraçhane’de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
Saraçhane'de Müslümanları idamla tehdit eden provokatör yakalandı
15:02
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
Beşiktaş, Ciro Immobile ile Yollarını yırdı
14:49
Muhammed Yakut’un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
Muhammed Yakut'un ölümüyle ilgili bomba iddia: Tahliye edildikten sonra...
14:33
Depreme böyle yakalandılar Korku dolu anlar
Depreme böyle yakalandılar! Korku dolu anlar
14:28
Jude Bellingham, Arda Güler’i çıldırttı
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı
14:15
Görüntü Türkiye’den Çocukları için geceden sıraya girdiler
Görüntü Türkiye'den! Çocukları için geceden sıraya girdiler
14:07
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2025 09:47:15. #7.13#
SON DAKİKA: Hermanos Gutierrez İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.