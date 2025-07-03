Hermanos Gutierrez İstanbul Caz Festivali\'nde

Hermanos Gutierrez müzik grubu, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen "32. İstanbul Caz Festivali"nde konser verdi.

Konser, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

İkiliden Estevan Gutierrez, konsere gelenleri Türkçe "İyi akşamlar İstanbul" sözleriyle selamlayarak, kardeşi Alejandro Gutierrez ile aynı sahneyi paylaştıklarını ve heyecanlı olduklarını söyledi.

Konserde yorumladıkları eserlere dair bilgi veren Alejandro Gutierrez de İstanbul'da dinleyicilerin ilgisinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Bu güzel mekanda sizlerle birlikte çalmak inanılmaz. Avrupa turunun tam ortasındayız. Harika gidiyor. Her zaman olmak istediğimiz şehirlerde çalıyoruz. Babamız İsviçreli, annemiz Ekvadorlu ve hiçbir zaman bir grup olmak, dünya çapında turneye çıkmak gibi bir hedefimiz olmadı. Bu yüzden bu akşam için çok minnettarız." ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1,5 saat süren konsere seyirciler alkışlarla eşlik etti.

Gutierrez kardeşler, 2017'de ilk albümleri "8 Anos"u, 2019'da "Hoy Como Ayer", 2020'de "Hijos del Sol", 2022'de "El Bueno Y El Mano", 2024'te "Sonido Cosmico"yu yayınladı.

İki kardeş, Latin Amerika'nın gitar melodileriyle ilk kez dedelerinin dinlettiği Julio Jaramillo kayıtlarıyla tanıştı. İkili, eserlerinde salsa, milonga ve kumbiyadan, 1950'lerden 1980'lere uzanan geniş bir zaman diliminden ilham aldı.

Festival 17 Temmuz'a kadar devam edecek

Besteci ve piyanist Max Richter bugün Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde, Fransız caz piyanisti Gregory Privat ve Türk trompetçi Tolga Bilgin yarın Fransız Sarayı'nda konser verecek.

Michelangelo Scandroglio ile Hakan Başar Trio ve Chiara Civello, 5 Temmuz'da İtalya Başkonsolosluğu bahçesinde müzikseverlerle bir araya gelecek.

Müzisyen Jazzmeia Horn 7 Temmuz'da, Amerikalı sanatçı Meshell Ndegeocello 8 Temmuz'da Swissotel'de sahne alacak. Brezilyalı sanatçı Roge da Esma Sultan Yalısı'nda 9 Temmuz'da festival sahnesine konuk olacak.

Caz Vapuru'nda İstanbul Boğazı eşliğinde konser

Caz vokalisti Meltem Ege, Amerikalı trompetçi Matt Von Roderick ile 10 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta aynı sahneyi paylaşacak.

Kerem Görsev Quintet, 11 Temmuz'da Hilton İstanbul Bosphorus'ta performans sergileyecek. Festival kapsamında 13 Temmuz'da Kabataş'tan hareket edecek Caz Vapuru, dinleyicilere İstanbul Boğazı eşliğinde konser keyfi yaşatacak.

"Gece Gezmesi" konserlerinde ise 16-17 Temmuz'da Kadıköy Sineması ve Moda Sahnesi'nde genç yetenekler ve bağımsız sesler sahne alacak.