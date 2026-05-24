Herzog: İsrail'de Hayvanileşme Süreci Yaşanıyor

24.05.2026 19:27
Cumhurbaşkanı Herzog, İsrail toplumunda artan vahşeti ve kenar mahallelerden merkeze yayılan süreci eleştirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail toplumunun kenar mahallelerinden merkeze doğru hareket eden bir "hayvanileşme" sürecinin yaşandığını söyledi.

Batı Kudüs'te düzenlenen bir programda konuşan Herzog, İsrail toplumunda "korkunç bir vahşetin yayıldığını" belirtti.

Herzog, fanatik Yahudilerin Müslüman ve Hristiyan Filistinlilerin kutsallarını hedef aldığını, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailli çetelerin saldırılarının "korkunç" düzeyde arttığını itiraf etti.

Söz konusu vahşetin çevreden merkeze doğru yerleşmeye başladığına işaret eden Herzog, "İsrail toplumunun kenar mahallelerinde korkunç bir hayvanileşme süreci yaşanıyor. Tutuklanan ve sorgulananların hiçbir hakkı olmadığını düşünen bir avuç insanın hayvani davranışlarına maruz kalıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ben-Gvir tepki gösterdi

Herzog'un ifadelerine, Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve İsrail tarafından uluslararası sularda hukuk dışı şekilde alıkonulan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi öven ve görüntülerini paylaşan İsrail aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tepki gösterdi.

Ben-Gvir, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail Devleti'nin yüzbinlerce vatandaşını hayvan olarak nitelendiren bir cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanlığı görevine layık değildir." iddiasında bulundu.

Sumud Filosu aktivistlerine yönelik kötü muameleyi savunan aşırı sağcı bakan, İsrail hapishanelerine giderek Filistinli esirlere yönelik ihlalleri kameralar önünde gözler önüne sermesi ve Filistinli esirlere yönelik kötü muameleyi desteklemesiyle biliniyor.

İnsan hakları örgütleri, Ben-Gvir'in bakanlığı döneminde İsrail hapishanelerinde Filistinli esirlere yönelik sistematik işkencenin arttığı ve şartların kötüleştiğini aktarıyor.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 19:49:00. #7.13#
