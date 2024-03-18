Hey 15'li Türküsüyle Tokat'ta Çanakkale ruhu canlandı
TOKAT - 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle klip hazırladı.
Tokat'ta 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Tokat İl Emniyet Müdürlüğü personeli ve Tokat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri bir araya gelerek, Çanakkale ruhunu yansıtan bir klip hazırladı. Tokat'a özgü olan "Hey 15'li" türküsü eşliğinde çekilen klip, Tokat Valiliği tarafından servis edildi. Klipte öğrenciler 15'li türküsünü konu olan gençleri canlandırdı ve şehitliğe gül bırakıldı. Klip, Çanakkale Zaferi'nin önemini vurgularken, Tokat'ın birlik ve beraberlik ruhunu da yansıttı.
Klip, sosyal medya platformlarında geniş kitlelere ulaşarak, 18 Mart etkinlikleri kapsamında önemli bir yer tuttu.
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Uşak'ta meydana gelen silahlı kavgada bir kişi ağ tüfeğiyle vurularak ağır yaralandı. Olay, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinin otoparkında meydana geldi. H.D. ile M.Y. ve A.Y. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce H.D., M.Y'yi av tüfeğiyle vurarak kaçtı. Yaralanan M.Y. hastaneye kaldırılırken, H.D. ise yakalanarak tedavi için hastaneye götürüldü. Baba A.Y. gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.
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