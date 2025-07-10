Heyelan Filminin Çekimlerine Başlanıyor

Hilal Çelenk'in yazıp yönettiği, yapımcılığını Hilal Film ve Mona Film'in üstlendiği "Heyelan" filminin çekimlerine 1 Eylül'de İznik'te başlanacak.???????

Yapım şirketinden yapılan açıklamaya göre, evlat acısının evrenselliğini ve bu acı karşısında insan ruhunun direncini ele alan filmin başrollerini Şennur Nogaylar, Hakan Bilgin ve Yağmur Damcıoğlu paylaşıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile TRT'nin desteklediği filmin müziklerini ise Londra Royal College of Music'te eğitim alan besteci Işın Eray hazırlıyor.