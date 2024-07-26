Heyelan nedeniyle köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor

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Köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor

Heyelan nedeniyle 25 gündür köy yolları kapalı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Havuzlu köyü sakinleri köylerinden 25 gündür çıkamıyor

Durumu acil olan ve köyden çıkması gereken köylüler ise bellerine bağladıkları ip ve iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Havuzlu köyü sakinlerinin heyelan nedeniyle 25 gündür köy yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Durumu acil olan ve köyden çıkması gereken köylüler ise bellerine bağladıkları ip ve iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasını geçerek köyden çıkıyor.

Artvin'in Yusufeli İlçesin Havuzlu köyünde 2 Temmuz Salı günü meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu 25 gündür ulaşıma kapalı durumda. Yaşanan heyelan sonrası bölgeye iş makineleri gelse de heyelan riski devam etmesinden kaynaklı üst taraftan yeni yol yapılmasına karar verildi. Yeni yol yapım çalışması uzayınca 25 haneli Havuzlu köyü sakinleri, erzaklarının ve ilaçlarının bittiğini köyde hastalarını doktora götüremediklerini ifade ettiler. Köylülerin talebi üzerine ekipler, köyden çıkmak isteyenlerin bellerine bağladıkları ip sayesinde dik yamaca tırmandırıyor, daha sonra ise iş makinesi kovasına koyup heyelanlı bölgeden diğer tarafa geçmesine yardımcı oluyor.

Son olarak köyde yaşayan 14 yaşındaki Oğuzhan Cellat, ailesiyle birlikte ilçeye gitmek için patika yolu kullanmak zorunda kaldı. Dik yamaçta yürümekte zorlanan Oğuzhan'ın ailesi düşmemesi için beline ip bağlayarak, iş makinesi kovasına koyduklarını çocuklarını diğer tarafa geçirdi. Daha sonra ailenin diğer bireyleri iş makinesi kovasına oturarak köyden ayrıldılar.

58 yıldır Havuzlu köyünde yaşadığını ifade eden Ali Paşa Çelik, "Böyle bir heyelan görmedik. Heyelan geldi, alttan yolu açamadılar. Üstten iş makineleriyle yeni yol yapmaya çalıştılar. Bu şekilde çalışmayla uzun bir süre alacağa benziyor. Yaşlı annem var, kanser hastası eşim var. Eşime ilaç almak için köyden çıktık. İple zor bir şekilde diğer tarafa geçirdik. Başka ulaşımımız yok. Bir an önce yolun yapılması insanların bu mağduriyetten kurtarılması lazım" dedi.

Köy sakinlerinden Sadık Çelik ise "Yaklaşık 25 gündür yolumuz kapalı. Erzakımız bitti. Kalp hastasıyım gidecek yolumuz da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Köyde bir yangın olsa, hasta olsa kaderiyle baş başa kalacak. Çünkü ne ambulans nede itfaiye gelmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.