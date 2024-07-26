Heyelan nedeniyle köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Heyelan nedeniyle köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor

Geniş Video İzle

Artvin'in Yusufeli ilçesi Havuzlu köyü sakinlerinin heyelan nedeniyle 25 gündür köy yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Durumu acil olan ve köyden çıkması gereken köylüler ise bellerine bağladıkları ip ve iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasını geçerek köyden çıkıyor. Köyde yaşayanlar, erzaklarının bittiğini ve hastalarını doktora götüremediklerini ifade ediyor.

26.07.2024 10:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor

Heyelan nedeniyle 25 gündür köy yolları kapalı

Artvin'in Yusufeli ilçesi Havuzlu köyü sakinleri köylerinden 25 gündür çıkamıyor

Durumu acil olan ve köyden çıkması gereken köylüler ise bellerine bağladıkları ip ve iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor

ARTVİN - Artvin'in Yusufeli ilçesi Havuzlu köyü sakinlerinin heyelan nedeniyle 25 gündür köy yolları ulaşıma kapalı bulunuyor. Durumu acil olan ve köyden çıkması gereken köylüler ise bellerine bağladıkları ip ve iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasını geçerek köyden çıkıyor.

Artvin'in Yusufeli İlçesin Havuzlu köyünde 2 Temmuz Salı günü meydana gelen heyelan nedeniyle köy yolu 25 gündür ulaşıma kapalı durumda. Yaşanan heyelan sonrası bölgeye iş makineleri gelse de heyelan riski devam etmesinden kaynaklı üst taraftan yeni yol yapılmasına karar verildi. Yeni yol yapım çalışması uzayınca 25 haneli Havuzlu köyü sakinleri, erzaklarının ve ilaçlarının bittiğini köyde hastalarını doktora götüremediklerini ifade ettiler. Köylülerin talebi üzerine ekipler, köyden çıkmak isteyenlerin bellerine bağladıkları ip sayesinde dik yamaca tırmandırıyor, daha sonra ise iş makinesi kovasına koyup heyelanlı bölgeden diğer tarafa geçmesine yardımcı oluyor.

Son olarak köyde yaşayan 14 yaşındaki Oğuzhan Cellat, ailesiyle birlikte ilçeye gitmek için patika yolu kullanmak zorunda kaldı. Dik yamaçta yürümekte zorlanan Oğuzhan'ın ailesi düşmemesi için beline ip bağlayarak, iş makinesi kovasına koyduklarını çocuklarını diğer tarafa geçirdi. Daha sonra ailenin diğer bireyleri iş makinesi kovasına oturarak köyden ayrıldılar.

58 yıldır Havuzlu köyünde yaşadığını ifade eden Ali Paşa Çelik, "Böyle bir heyelan görmedik. Heyelan geldi, alttan yolu açamadılar. Üstten iş makineleriyle yeni yol yapmaya çalıştılar. Bu şekilde çalışmayla uzun bir süre alacağa benziyor. Yaşlı annem var, kanser hastası eşim var. Eşime ilaç almak için köyden çıktık. İple zor bir şekilde diğer tarafa geçirdik. Başka ulaşımımız yok. Bir an önce yolun yapılması insanların bu mağduriyetten kurtarılması lazım" dedi.

Köy sakinlerinden Sadık Çelik ise "Yaklaşık 25 gündür yolumuz kapalı. Erzakımız bitti. Kalp hastasıyım gidecek yolumuz da yok. Ne yapacağız bilmiyorum. Köyde bir yangın olsa, hasta olsa kaderiyle baş başa kalacak. Çünkü ne ambulans nede itfaiye gelmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yusufeli, Artvin, Acil Durum, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Heyelan nedeniyle köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:03 Fransa’da Olimpiyat Oyunları’nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj Fransa'da Olimpiyat Oyunları'nın açılışına saatler kala hızlı trenlere sabotaj
10:38 Proje hayata geçirildi Manisa’da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor Proje hayata geçirildi! Manisa'da ekmek 5 lira, su ise 1 lira oluyor
09:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kamuda tek maaş dönemi başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kamuda tek maaş dönemi başlıyor
09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
11:03 Mourinho’nun gözüne giremedi Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan’ı gönderiyor Mourinho'nun gözüne giremedi! Fenerbahçe, yeni transfer Levent Mercan'ı gönderiyor
10:48 Kızılcık Şerbeti’nden ayrılan Selin Türkmen’in yeni dizisi belli oldu Burak Dakak ile başrolü paylaşacak Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu! Burak Dakak ile başrolü paylaşacak
10:42 İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı İsrail hapishanesinden aylar sonra kurtulan genci annesi tanıyamadı
10:32 Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi Cinsel performans halkası kangrene neden oldu, yaşlı adamın penisinin bir kısmı kesildi
10:27 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor Açılışta bir ilk gerçekleşecek 2024 Paris Olimpiyatları başlıyor! Açılışta bir ilk gerçekleşecek
10:09 Düzce Belediye Başkanı Özlü’den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil Düzce Belediye Başkanı Özlü'den başıboş köpek düzenlemesine tepki: Bu yasa uygulanabilir değil
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 11:32:33. #1.11#
SON DAKİKA: Heyelan nedeniyle köy yolları kapandı, vatandaşlar iş makinesi kovasına oturarak heyelan sahasından çıkartılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement