Heyelan Sonrası Ulaşım Yeniden Açıldı - Son Dakika
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Heyelan Sonrası Ulaşım Yeniden Açıldı

Heyelan Sonrası Ulaşım Yeniden Açıldı
03.06.2026 15:01
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Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı yolları, heyelan sonrası yapılan çalışmalarla açıldı.

Ordu'nun Fatsa, Çatalpınar, Kabataş ve Aybastı ilçelerini birbirine bağlayan kara yolu, heyelanın ardından yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, geçen hafta etkili olan sağanak yağışların ardından birçok noktada heyelanlar meydana geldiği belirtildi.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, kent genelinde yağışların neden olduğu olumsuzlukları gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret edilerek, "Ekipler, Çatalpınar ilçesi Sayacatürk Mahallesi Devük mevkisinde meydana gelen heyelana kısa sürede müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu ulaşıma kapanan yol yeniden vatandaşların kullanımına sunuldu." ifadeleri kullanıldı.

Heyelan nedeniyle yola sürüklenen toprak ve kaya parçalarının temizlendiği, bölgede yeni heyelanların yaşanmaması için önleyici çalışmaların da gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, yağışlardan etkilenen bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını 7 gün 24 saat esasına göre sürdürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çatalpınar, 3. Sayfa, Aybastı, Ulaşım, Güncel, Fatsa, Yaşam, Ordu, Son Dakika

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