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Hezarfen San'at Topluluğu Şeb-i Arus Töreni Düzenledi - Son Dakika
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Hezarfen San'at Topluluğu Şeb-i Arus Töreni Düzenledi

Hezarfen San'at Topluluğu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda 'Vakt-i Şerif Hayrola' adıyla Şeb-i Arus Töreni düzenledi. Tören, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ölüm yıldönümünde gerçekleştirilen Şebiarus etkinliği kapsamında yapıldı. Salih Bilgin sanat yönetmenliğini, Birol Yayla ise müzik direktörlüğünü üstlendi. Hüseyin Erek, Salih Bilgin ve Kamil Bilgin ise törende sahne aldı. Konserde muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar ilahiler, Mevlevi Ayini ve Sema Töreni, Hisarbuselik Ayin-i Şerifi icra edildi.

Hezarfen San\'at Topluluğu Şeb-i Arus Töreni Düzenledi
17.12.2023 - 23:55,
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Hezarfen San'at Topluluğu'nca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Vakt-i Şerif Hayrola" adıyla "Şeb-i Arus Töreni" düzenlendi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilahi sevgiliye kavuşmasına işaret eden öldüğü gece, bu gecenin yıldönümlerinde yapılan Şebiarus etkinliğinin sanat yönetmenliğini Salih Bilgin, müzik direktörlüğünü Birol Yayla üstlendi.

Törende postnişin olarak Hüseyin Erek, neyzen başı olarak Salih Bilgin, kudümzen başı olarak Kamil Bilgin sahne aldı.

Konserin birinci bölümünde muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar ilahiler, ikinci bölümde de Mevlevi Ayini ve Sema Töreni, Hisarbuselik Ayin-i Şerifi icra edildi.

Kaynak: AA
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Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Kamil Bilgin, Mevlana, Son Dakika

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