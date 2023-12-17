Hezarfen San\'at Topluluğu Şeb-i Arus Töreni Düzenledi

Hezarfen San'at Topluluğu'nca Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda "Vakt-i Şerif Hayrola" adıyla "Şeb-i Arus Töreni" düzenlendi.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin ilahi sevgiliye kavuşmasına işaret eden öldüğü gece, bu gecenin yıldönümlerinde yapılan Şebiarus etkinliğinin sanat yönetmenliğini Salih Bilgin, müzik direktörlüğünü Birol Yayla üstlendi.

Törende postnişin olarak Hüseyin Erek, neyzen başı olarak Salih Bilgin, kudümzen başı olarak Kamil Bilgin sahne aldı.

Konserin birinci bölümünde muhayyer kürdi ve kürdili hicazkar ilahiler, ikinci bölümde de Mevlevi Ayini ve Sema Töreni, Hisarbuselik Ayin-i Şerifi icra edildi.