Bornova Kent Söyleşileri'nde 2026 Yılının İlk Konuğu Hidayet Karakuş: "Aydınlık Günler, Bahar Açan Papatyalar Gibi Gelecek"

(İZMİR) - Bornova Kent Söyleşileri'nde 2026 yılının ilk konuğu Şair ve Yazar Hidayet Karakuş oldu. Madımak Oteli'ndeki katliamdan sağ kurtulan isimlerden Karakuş, yaşadıklarını anlattı. Karakuş, "Karanlık elbet bitecek. Aydınlık günler, bahar açan papatyalar gibi gelecek" diye konuştu.

Bornova Belediyesi tarafından her ay düzenlenen ve birinci yılını dolduran Kent Söyleşileri, 2026 yılının ilk konuğunu ağırladı. Şair ve yazar Hidayet Karakuş, Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen söyleşide, yaşamından kesitleri ve şiirlerini katılımcılarla buluşturdu. Söyleşinin moderatörlüğünü İbrahim Aktaş üstlendi.

"Karanlık elbet bitecek"

"Karanlıktan Aydınlığa" başlığıyla gerçekleştirilen söyleşide Karakuş, edebiyat yolculuğunun yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran olaylara da değindi. Madımak Oteli'nde yaşanan katliamdan sağ kurtulan isimlerden Karakuş, o gün yaşananları anlattı. Karakuş'un, "Karanlık elbet bitecek. Aydınlık günler, bahar açan papatyalar gibi gelecek" sözleri salondakilerce uzun süre alkışlandı."

Söyleşide romanlarından da söz eden Karakuş, edebiyatın toplumsal hafızayı diri tutmadaki rolüne dikkati çekti. Karakuş, şiirin yalnızca estetik bir ifade biçimi olmadığını, aynı zamanda tanıklık ve direnç alanı olduğunu vurguladı.

Dil üzerine çarpıcı tespitler

Karakuş, Türkçenin doğru kullanımının önemine işaret ederek, radyo ve televizyonlarda sunucuların sıkça yaptığı yanlış dil kullanımlarından örnekler verdi, dilin yozlaşmasından duyduğu kaygıyı dile getirdi.

Türk Dil Kurumu'nun zaman içinde asli işlevinden uzaklaştığını ifade eden Karakuş, bu nedenle aynı duyarlılığı taşıyan bilim insanları ve aydınlarla birlikte 1987 yılında Türk Dil Derneği'ni kurduklarını anlattı. Karakuş, amaçlarının, Türkçenin bilimsel ve çağdaş temelde korunması ve geliştirilmesi olduğunu vurguladı.

Atilla Er: "Böylesi değerli bir ismi ağırlamaktan onur duyuyoruz"

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Şair ve Yazar Atilla Er, Hidayet Karakuş gibi edebiyat ve düşünce dünyasında önemli yere sahip bir ismi Bornovalılarla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Er, Kent Söyleşileri'nin bir yıldır istikrarlı biçimde sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bornova Belediyesi müzik eğitmenlerinden oluşan Grup İlyada'da etkinlikte konser verdi.