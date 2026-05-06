Hıdırellez Şenliği Ümraniye\'de coşkuyla kutlandı

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından 'Roman Kardeşlerimiz Ümraniye'de Buluşuyor' temasıyla Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Roman Kardeşlerimiz Ümraniye'de Buluşuyor' programı, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Hıdırellez Şenliği kapsamında düzenlenen programda vatandaşlar müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle baharın gelişini kutladı. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

TUNCER: DİLEKLERİMİZİ TUTUYORUZ, UMUTLARIMIZI YEŞERTİYORUZ

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, "Bugün hava açtı, bahar geldi. Artık hepimiz dileklerimizi tutuyoruz, umutlarımızı yeşertiyoruz. Çünkü bugün Hıdrellez. Hep beraber burada eğleneceğiz. Hep beraber burada iyi vakit geçireceğiz. İstanbul'da bu açık havada çocuklarımızın koşturabildiği etkinliklere çok ihtiyacımız var. Biz de İstanbul Valiliği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İstanbul Valimiz Davut Gül başkanlığında çeşitli projeler yapıyoruz. Spor Şehri projesi yapıyoruz. Mesela bir milyon forma dağıtıyoruz. Roman kardeşlerimize kantinde bir öğün hediye ediyoruz. Bu projelerimizi burada ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

ÇELİK: HIDIRELLEZ KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİSİ

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de "Hıdrellez gününüzü tebrik ediyorum. Hıdırellez gerçekten bizim kadim kültürümüzün en önemli geleneklerinden bir tanesi. Bu geleneği de en güzel yaşatan ve en güzel şekilde temsil eden sizlersiniz. Sizlerin coşkusu, müziği ve heyecanı gerçekten bir başka. Ümraniye'de zengin kültür mozaiğinin bir parçası olarak bunu gösteriyorsunuz. Bu akşam da Ümraniye Millet Bahçesi'nde bu güzelliği görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

YILDIRIM: ROMANLARA ÇALGI EVİ YAPACAĞIZ

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Romanlara bir sözüm var. Bana baba diyorlar, ağabey diyorlar ama ben de o sözü daha yerine getiremedim. Bütün hayalim sizlere bir çalgı evi yapmak. Biz dördüncü millet bahçesi yapıyoruz. Orada Romanlara da bir çalgı evi yapalım. Mahalle aralarında oluyor ama orası daha güzel olacak inşallah. Hıdırellez gününüzü tebrik ediyorum. Hıdırellez tarihte önemli bir gün. Orta Asya'dan gelen Türklerin neşe kaynağı; mayısı ve baharı en iyi şekilde geçiren eğlenceli günlerimiz. Bugünlerde bunu Ümraniye'ye taşıyalım istiyoruz" dedi.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da "En ufak bir müzik hareketliliğinde ortalığa, bulunmuş olduğu ortama neşe saçan bir topluluktan bahsediyoruz. Ben açıkçası Karadeniz müziğini çok hareketli ve kıpır kıpır bilirdim. Ancak bugün bir kez daha gördüm ki Roman müziğiyle kıpır kıpır hareket katan, heyecan katan oldu" ifadelerini kullandı.