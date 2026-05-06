Hıdırellez Şenliği Ümraniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hıdırellez Şenliği Ümraniye'de coşkuyla kutlandı

Hıdırellez Şenliği Ümraniye\'de coşkuyla kutlandı
06.05.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ümraniye'de düzenlenen Hıdırellez Şenliği'nde müzik ve dansla bahar neşesi yaşandı.

ÜMRANİYE Belediyesi tarafından 'Roman Kardeşlerimiz Ümraniye'de Buluşuyor' temasıyla Hıdırellez Şenliği düzenlendi.

Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen 'Roman Kardeşlerimiz Ümraniye'de Buluşuyor' programı, Ümraniye Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildi. Hıdırellez Şenliği kapsamında düzenlenen programda vatandaşlar müzik, dans ve çeşitli etkinliklerle baharın gelişini kutladı. Etkinliğe İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya ve vatandaşlar katıldı.

TUNCER: DİLEKLERİMİZİ TUTUYORUZ, UMUTLARIMIZI YEŞERTİYORUZ

Etkinlikte konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, "Bugün hava açtı, bahar geldi. Artık hepimiz dileklerimizi tutuyoruz, umutlarımızı yeşertiyoruz. Çünkü bugün Hıdrellez. Hep beraber burada eğleneceğiz. Hep beraber burada iyi vakit geçireceğiz. İstanbul'da bu açık havada çocuklarımızın koşturabildiği etkinliklere çok ihtiyacımız var. Biz de İstanbul Valiliği olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, İstanbul Valimiz Davut Gül başkanlığında çeşitli projeler yapıyoruz. Spor Şehri projesi yapıyoruz. Mesela bir milyon forma dağıtıyoruz. Roman kardeşlerimize kantinde bir öğün hediye ediyoruz. Bu projelerimizi burada ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

ÇELİK: HIDIRELLEZ KADİM KÜLTÜRÜMÜZÜN EN ÖNEMLİSİ

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik de "Hıdrellez gününüzü tebrik ediyorum. Hıdırellez gerçekten bizim kadim kültürümüzün en önemli geleneklerinden bir tanesi. Bu geleneği de en güzel yaşatan ve en güzel şekilde temsil eden sizlersiniz. Sizlerin coşkusu, müziği ve heyecanı gerçekten bir başka. Ümraniye'de zengin kültür mozaiğinin bir parçası olarak bunu gösteriyorsunuz. Bu akşam da Ümraniye Millet Bahçesi'nde bu güzelliği görmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz" dedi.

YILDIRIM: ROMANLARA ÇALGI EVİ YAPACAĞIZ

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise "Romanlara bir sözüm var. Bana baba diyorlar, ağabey diyorlar ama ben de o sözü daha yerine getiremedim. Bütün hayalim sizlere bir çalgı evi yapmak. Biz dördüncü millet bahçesi yapıyoruz. Orada Romanlara da bir çalgı evi yapalım. Mahalle aralarında oluyor ama orası daha güzel olacak inşallah. Hıdırellez gününüzü tebrik ediyorum. Hıdırellez tarihte önemli bir gün. Orta Asya'dan gelen Türklerin neşe kaynağı; mayısı ve baharı en iyi şekilde geçiren eğlenceli günlerimiz. Bugünlerde bunu Ümraniye'ye taşıyalım istiyoruz" dedi.

AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya da "En ufak bir müzik hareketliliğinde ortalığa, bulunmuş olduğu ortama neşe saçan bir topluluktan bahsediyoruz. Ben açıkçası Karadeniz müziğini çok hareketli ve kıpır kıpır bilirdim. Ancak bugün bir kez daha gördüm ki Roman müziğiyle kıpır kıpır hareket katan, heyecan katan oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Etkinlik, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hıdırellez Şenliği Ümraniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 yıl “kaza” sanıldı Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı 3 yıl “kaza” sanıldı! Gerçek kriminal raporla ortaya çıktı
Bozyazı’daki faciada AFAD’dan zehirli madde taraması Bozyazı'daki faciada AFAD'dan zehirli madde taraması
Tahran’da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü Tahran'da alışveriş merkezinde yangın: 8 ölü
Kayseri’de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı Kayseri'de akaryakıt istasyonunda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
Trump duyurdu: Hürmüz’de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu Trump duyurdu: Hürmüz'de başlattığımız Özgürlük Projesi durduruldu
Trump’ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü Trump'ın Hürmüz kararı petrol fiyatlarını düşürdü
İran’dan Çin’e kritik ziyaret Zamanlama hayli manidar İran'dan Çin'e kritik ziyaret! Zamanlama hayli manidar

22:04
Hakan Safi’nin seçimdeki transfer kozu belli oldu Hedefte o yıldız var
Hakan Safi'nin seçimdeki transfer kozu belli oldu! Hedefte o yıldız var
21:39
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
Özkan Yalım: Otel odasındaki kadın değer verdiğim birisi
21:22
Tüm şehir kenetlendi Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
Tüm şehir kenetlendi! Final maçına tam 100 otobüs ile akın edecekler
20:25
Dünya devinde kriz Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
Dünya devinde kriz! Futbolculara kızan başkan, hepsini tesislere kilitledi
20:22
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
ABD ordusu, İran tankerini vurdu
19:23
Kağıthane’de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
Kağıthane'de kayınvalide, kızını silahla vuran damadını bıçakla öldürdü
19:18
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Gülistan, kaybolduğu gün son mesajını patronuna atmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 22:14:04. #7.12#
SON DAKİKA: Hıdırellez Şenliği Ümraniye'de coşkuyla kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.