Hikmet Dönmez Görevine İade Edildi

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(MANİSA)- İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP'li Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, mahkeme kararının ardından görevine iade edildi. Dönmez, Kulalıların başını öne eğdirecek hiçbir şeyin içinde olmadığını belirterek "Canım Kulam için canla başla, gece gündüz çalışmaya devam edeceğim" dedi.

Manisa'nın Kula ilçesinde hakkındaki soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan ve Manisa İdare Mahkemesi'nin tedbir kararını kaldırılmasının ardından Bakanlık, CHP'li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez'i görevine iade etti.

Göreve iadesine ilişkin yazılı açıklamada bulunan Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, "Yaşadığım olayı ve sonrasında olanları hepiniz biliyorsunuz. Manisa İdare Mahkemesi Belediye Başkanlığı görevinden alınma kararımı iptal etmişti. Bugün İçişleri Bakanlığı Belediye Başkanlığı görevime beni iade etti. Yarın sabahtan itibaren görevimin başındayım. Hep dediğim gibi sizin oylarınızı heba edecek, bana güvenenlerin başını öne eğdirecek hiçbir şeyin içinde olmadım. Tek derdim Kula Halkının menfaatleri ve Belediyemizin parasını korumaktı. Sonunda suçsuz olduğum ortaya çıkacak ve adalet yerini bulacak. Canım Kulam için canla başla, gece gündüz çalışmaya devam edeceğim. Hepiniz sağolun var olun" ifadelerini kullandı.

Özalper: "Hukukun üstünlüğüne olan inancımızın teyit edilmesi..."

İçişleri Bakanlığı tarafından Kula Belediye Başkanı Dönmez'in göreve iade edilmesine ilişkin açıklamada bulunan CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ise bakanlığın göreve iade kararını memnuniyet karşıladığını belirtti. Özalper, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kula Belediye Başkanımız Sayın Hikmet Dönmez'in, Manisa İdare Mahkemesi'nin kararı ve İçişleri Bakanlığı'nın onayıyla görevine iade edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Hukukun üstünlüğüne olan inancımızın teyit edilmesi, bizler için büyük bir sevinç kaynağıdır. Sayın Dönmez'in, Kula halkının iradesiyle seçilmiş bir belediye başkanı olarak, hizmetlerine kaldığı yerden devam edecek olması, ilçemizin gelişimi ve refahı adına önemli bir adımdır. Bu süreçte adaletin tecelli etmesi için emek veren tüm hukukçulara ve desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.CHP olarak, halkımızın iradesine ve demokratik değerlere her zaman sahip çıkmaya devam edeceğiz. Sayın Dönmez'in liderliğinde Kula ilçemiz daha da ilerleyecek ve başarılı çalışmalar devam edecektir. Yeniden hoşgeldiniz Hikmet başkanım."