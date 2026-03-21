Hileve Üssüne Hava Saldırısı

Irak'ın Selahaddin kentine bağlı Tuzhurmatu ilçesi yakınındaki Hileve askeri üssünde yer alan Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısı gerçekleştirildi.
AA muhabirinin yerel kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Tuzhurmatu ilçesinin yaklaşık 30 kilometre güneyindeki Hileve askeri üssünde bulunan Haşdi Şabi 52. Tugay Komutanlığı'na yönelik 3 hava saldırısı düzenlendi.
Saldırıda bir Haşdi Şabi mensubu öldü.
