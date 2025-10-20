Hilvan'da Kayıp Adamın Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde kayıp olarak aranan kişinin cesedi, fıstık bahçesinde bulundu.

Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 70 yaşındaki Süleyman Çeltik, 3 gün önce Karacurun Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Ailesinin ihbarı üzerine, jandarma ve polis ekipleri tarafından Çeltik'i arama çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışma sonucunda Çeltik'in cesedi, kırsal Göktepe Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde bulundu.

Ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.