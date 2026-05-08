Hilvan\'da Minibüse Silahlı Saldırı: 3 Ölü

ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde bir minibüse düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Konaç Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kada yönetimindeki 49 ABK 705 minibüse ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, aracın sürücüsü Mustafa Kada (44) ile yanındaki Osman Kada (37) ve Veysi Yeşiltepe'nin (33) yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.