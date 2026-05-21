Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi Ebola Nedeniyle Ertelendi
Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi Ebola Nedeniyle Ertelendi

21.05.2026 16:44
4. Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi, Ebola salgını nedeniyle 28-31 Mayıs'ta yapılmayacak.

Hindistan ve Afrika Birliği, 28-31 Mayıs'ta Yeni Delhi'de düzenlenmesi planlanan 4. Hindistan-Afrika Forumu Zirvesi'ni Ebola salgını sebebiyle erteleme kararı aldı.

Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Afrika'da ortaya çıkan halk sağlığı durumu nedeniyle zirvenin ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, Hindistan hükümeti ve Afrika Birliği'nin zirvenin ertelenmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Zirvenin daha sonraki bir tarihte düzenlenmesinin uygun olacağı konusunda anlaşıldığı aktarılan açıklamada, zirvenin düzenleneceği tarihe ilişkin kesin bilgi verilmedi.

Açıklamada ayrıca, Hindistan ve Afrika'nın dayanışma, karşılıklı saygı, barış, kalkınma ve refaha yönelik ortak taahhüt üzerine kurulu köklü bir ortaklığa sahip olduğu vurgulandı.

Öte yandan Hindistan hükümeti, Ebola salgınının görüldüğü ülkelerden gelen veya bu ülkelerden geçiş yapan yolcuların, hastalıkla ilişkili semptomlar ortaya çıkması halinde havaalanındaki sağlık yetkililerine başvurmaları yönünde bir uyarı yayımladı.

Delhi Havalimanı da salgından etkilenen ülkelerden gelen veya bu ülkelerden transit geçiş yapan hasta yolcuların havalimanının sağlık yetkilisine başvurmaları uyarısında bulundu.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da Ebola salgını yeniden görüldü

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) ile Uganda'daki Ebola salgınının uluslararası öneme sahip halk sağlığı acil durumu oluşturduğunu belirtmişti.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, ülkedeki Ebola salgınında vaka sayısının 435'e, hayatını kaybedenlerin sayısının ise 118'e yükseldiğini bildirmişti.

Sağlık yetkililerine göre mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış bir tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Ebola, Afrika'da binlerce kişinin ölmesine neden oldu

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı.

KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Dünya, Son Dakika

