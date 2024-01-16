Hindistan Anayasa Mahkemesi, Shahi Eidgah Camisi\'nin incelenmesine ilişkin kararı durdurdu

Hindistan Anayasa Mahkemesi, Allahabad Yüksek Mahkemesinin, ülkenin Uttar Pradeş eyaletinin Mathura bölgesinde yer alan "Shahi Eidgah Camisi"nin incelenmesine ilişkin kararını durdurdu.
Hindustan Times'ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi "Shahi Eidgah Camisi"ne ilişkin kararını verdi.
Anayasa Mahkemesi, Krishna Janmabhoomi Tapınağı'na ait bir kısma inşa edildiği ileri sürülen caminin incelenmesine ilişkin Allahabad Yüksek Mahkemesi kararının, "muğlak" olduğu gerekçesiyle durdurulduğunu bildirdi.
Öte yandan, Allahabad Mahkemesinde görülen davanın devam edeceği, bir sonraki duruşmasının 23 Ocak'ta yapılacağı belirtildi.
Shahi Eidgah Camisi - Krishna Janmabhoomi Tapınağı sorunu
Davanın Hindu tarafları, Shahi Eidgah Camisi'nin 17. yüzyıl Babür döneminde, yanında bulunan Krishna Janmabhoomi Tapınağı'na ait bir kısma inşa edildiğini ileri sürmüştü.
Bunun üzerine, Allahabad Yüksek Mahkemesi 14 Aralık 2023'te, "Shahi Eidgah Camisi"nin bir komisyon kurularak incelenmesi kararını vermişti.
Müslüman komitesi de söz konusu karara itiraz etmişti.
İhtilafa ilişkin 2020'den beri açılan onlarca dava hala devam ediyor.
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