Hindistan-Bangladeş Sınır Krizi

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Hindistan, sınır bölgesine dikenli tel örgü çekmesinin ardından anlaşmazlık yaşadığı Bangladeş'in Yeni Delhi'deki diplomatik misyon temsilcisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığından, Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik temsilcisinin Bangladeş Dışişleri Bakanlığına çağırılmasının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bangladeş'in Yeni Delhi'deki diplomatik temsilci vekili Nural Islam'ın Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı bildirildi.

Hindistan'ın Bangladeş sınırında aldığı "güvenlik önlemlerinin" iki ülke arasında imzalanan protokollere uygun olduğu belirtilen açıklamada, "Dikenli tel örgü, sınır aydınlatması, teknik cihazların yerleştirilmesi ve büyükbaş hayvan çitleri sınırın güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerdir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Hindistan'ın, daha önce varılan tüm mutabakatların Bangladeş tarafından uygulanacağı ve sınır ötesi suçlarla mücadelede işbirliğine dayalı bir yaklaşım sergileneceği yönündeki beklentisinin iletildiği kaydedildi.

Toplam 4 bin 96 kilometre uzunluğundaki Hindistan-Bangladeş sınırı, dünyanın en uzun kara sınırları arasında yer alıyor.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Hindistan, Bangladeş ile kara sınırının 3 bin kilometreden biraz fazlasını dikenli tel örgüyle çevirmiş durumda.

Bangladeş, Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisinden izahat istedi

Bangladeş, dün, sınır bölgesine tel örgü çeken Hindistan'ın Dakka'daki diplomatik misyonunun temsilcisi Pranay Verma'yı Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.

Bakanlık, Hindistan'ın sınıra dikenli tel örgü çekmesinin "derin endişeye" yol açtığını bildirmiş ve konu hakkında açıklama istemişti.