Hindistan'da 6 hafta süren seçimlerde sandıklar kapandı - Son Dakika
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Hindistan'da 6 hafta süren seçimlerde sandıklar kapandı

Hindistan'da genel seçimler için 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı oy verme işlemleri bugün sona erdi. Ülkede yaklaşık 969 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderlik ettiği Hindistan Halk Partisi'nin 350'den fazla sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor.

01.06.2024 18:55
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- Hindistan'da 6 hafta süren seçimlerde sandıklar kapandı

YENİ DELHİ - Hindistan'da genel seçimler için 19 Nisan'da başlayan 7 aşamalı oy verme işlemleri bugün sona erdi.

Hindistan'da yeni hükümetin belirlenmesi için gün sayılıyor. Yaklaşık 969 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 19 Nisan'da başlayan oy verme işlemleri bugün sona erdi. Ülke genelinde 21 eyalet ve birlik bölgelerinde 7 aşamalı gerçekleşen oy verme işlemlerinin ardından seçim sonuçları 4 Haziran'da açıklanacak.

Seçmenlerin 5 yıllık dönem için 543 sandalyeli parlamentonun alt kanadı Halk Meclisi'nin (Lok Sabha) üyelerini belirlemek üzere kullandığı seçimin sonunda, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderlik ettiği Hindistan Halk Partisi'nin 350'den fazla sandalye kazanabileceği tahmin ediliyor. Muhalefet "INDIA" ittifakının ise 120'den fazla sandalye kazanabileceği öngörülüyor.

Modi'den Hindistan halkına teşekkür

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sandıkların kapanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Hindistan oyunu verdi. Seçme hakkını kullanan herkese yürekten teşekkür ederiz. Hindistan halkının aktif katılımı demokrasimizin temel taşıdır. Onların bağlılıkları ve özverileri demokratik ruhun ulusumuzda gelişmesini sağlamaktadır" dedi.

Hindistan halkının BJP liderliğindeki Ulusal Demokratik İttifakı hükümetini yeniden seçmek için rekor sayıda oy kullandığını belirten Modi, "Onlar çalışmalarımızın yoksulların, dışlanmışların ve ezilmişlerin yaşamlarında nasıl kaliteli bir değişime neden olduğunu gördüler. Aynı zamanda Hindistan'ı nasıl 5. büyük küresel ekonomi haline getirdiğini de gördüler. Her programımız önyargı veya aksama olmadan amaçlanan hak sahiplerine ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

INDIA ittifakının seçmenlerin ilgisini çekmekte başarısız olduğuna vurgu yapan Modi, "Kastçı ve yozlaşmışlar. Bir avuç hanedanı korumayı amaçlayan bu ittifak, ulus için gelecekçi bir vizyon sunmakta başarısız oldu. Kampanya boyunca sadece tek bir konuda uzmanlıklarını artırdılar. Bu da Modi'ye saldırmak. Bu tür gerici politikalar halk tarafından reddedilmiştir" açıklamasını yaptı.

Kaynak: İHA

Narendra Modi, Hindistan, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da 6 hafta süren seçimlerde sandıklar kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da 6 hafta süren seçimlerde sandıklar kapandı - Son Dakika
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