Hindistan'da 95 çocuk yasadışı yollarla kaçırılırken kurtarıldı

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YENİ DELHİ, 27 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeyindeki Uttar Pradeş eyaletinde yerel yetkililer Cumartesi günü yaptıkları açıklamada, yaşları dört ila 12 arasında değişen yaklaşık 95 çocuğun komşu eyalet Bihar'dan yasadışı yollarla kaçırılırken kurtarıldığını doğruladı.

Çocukların ailelerinden habersiz bir otobüsün içinde kaçırıldığı bildirildi. Uttar Pradeş Çocuk Komisyonu yetkilileri, yasa dışı insan ticaretiyle ilgili aldıkları ihbar üzerine çocukları kurtardı.

Kurtarma operasyonu Cuma günü Uttar Pradeş'in Gorakhpur bölgesinde gerçekleştirildi. Otobüsün Uttar Pradeş'in Saharanpur bölgesine doğru hareket ettiği söylendi.

Yerel çocuk refah komitesi yetkilisi Sarvesh Awasthi, The Times of India gazetesine yaptığı açıklamada "Kurtarılan 95 çocuğun tamamı dört ila 12 yaşları arasında. Çoğu bize nereye götürüldüklerini bilmediklerini söyledi. Aileleriyle temasa geçildi ve çocuklar yakında kendilerine teslim edilecek" diye konuştu.