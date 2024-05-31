Hindistan'da aşırı sıcaklarda son 24 saatte 15 ölüm - Son Dakika
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Hindistan'da aşırı sıcaklarda son 24 saatte 15 ölüm

Hindistan'da Bihar ve Odisha eyaletlerinde son 24 saatte aşırı sıcaklar nedeniyle en az 15 kişi hayatını kaybetti. Başkent Yeni Delhi'de termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bu tarihteki en yüksek sıcaklık olduğu belirtildi. Meteoroloji birimine göre, Hindistan'ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın düşmesi beklenirken, doğu bölgelerinde sıcak hava dalgasının devam etmesi öngörülüyor. Aşırı sıcaklar nedeniyle açık hava etkinlikleri yasaklanırken, ölüm nedenlerinin kesinleşmesiyle can kaybının artması bekleniyor.

31.05.2024 20:44
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- Hindistan'da aşırı sıcaklarda son 24 saatte 15 ölüm

YENİ DELHİ - Hindistan'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle son 24 saatte Bihar ve Odisha'da en az 15 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, aşırı sıcaklar ile mücadele ediyor. Başkent Yeni Delhi'nin bir bölümünde termometrelerin 52,9 santigrat dereceyi gösterdiği ve bunun bugüne kadarki en yüksek sıcaklık olduğu kaydedildi. Meteoroloji biriminden yapılan açıklamada Hindistan'ın merkezinde ve kuzeybatısında sıcaklığın önümüzdeki günlerde düşmesi, sıcaklığın normalden 4,5 C ila 6,4 derece daha yüksek olduğu ülkenin doğusunda ise sıcak hava dalgasının devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Bihar ve Odisha eyaletlerinde en az 15 kişi hayatını kaybetti. Can kaybının 10'unun Odisha'nın Rourke bölgesindeki devlet, 5 can kaybı ise Bihar'ın Aurangabad şehrinde güneş çarpması sonucu meydana geldiği aktarıldı. Bihar sınırındaki Jharkhand eyaletinde 3 kişi hayatını kayetti.

7 kişi yolda öldü

Yetkililer, dün 7 kişinin daha hayatını kaybettiğini aktarırken kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonucu belli olacağını söyledi. Ölüm nedenlerinin kesinleşmesiyle can kaybının artması bekleniyor.

Açık hava etkinlikleri yasaklandı

Odisha hükümeti aşırı sıcaklar nedeniyle, 11.00-15.00 saatleri arasında açık hava etkinliklerini yasakladı.

Sıcaklıkların bugün 43 dereceye ulaşması beklenen Yeni Delhi'de bu hafta sıcaklığa bağlı ilk ölüm kaydedilmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Hindistan'da aşırı sıcaklarda son 24 saatte 15 ölüm - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da aşırı sıcaklarda son 24 saatte 15 ölüm - Son Dakika
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