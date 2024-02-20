Hindistan\'da çiftçiler, hükümetin teklifini reddederek eylemlerine devam edecek

YENİ Hindistan'da çiftçiler, hükümetten gelen taban fiyat ve destekleme alımıyla ilgili teklifi reddederek eylemlerine devam edeceklerini duyurdu.
The Press Trust of India haber ajansına konuşan protestoculardan Jagjit Singh Dallewal, hükümet yetkilileri tarafından sunulan teklifi kabul etmediklerini belirtti.
Teklifin çiftçilerin çıkarlarını gözetmediğini savunan Dallewal, "Hükümete sorunlarımızı çözmesi, barikatları kaldırması ve barışçıl şekilde protestoya devam etmemiz için Delhi'ye girişimize izin vermesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Dallewal ayrıca, başkent Yeni Delhi'ye yaklaşık 200 kilometre uzakta kamp kuran on binlerce çiftçinin protestoları sürdüreceğini de vurguladı.
Hükümet yetkilileri ile çiftçilerin görüşmesi
Aralarında Ticaret ve Sanayi Bakanı Piyush Goyal'ın da bulunduğu hükümet yetkilileri, dün, çiftçilerin çatı örgütlerinden Punjab Kisan Mazdoor Sangharsh Komitesinin Genel Sekreteri Sarwan Singh Pandher ve çiftçi sendikalarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.
Yaklaşık 4 saat süren görüşmede yetkililer, çiftçilere, kamu kurumları aracılığıyla bakliyat, mısır ve pamuk mahsullerini belirlenecek asgari fiyattan almayı teklif etmişti.
Çiftçilere, satın alınacak ürün miktarının da sınırlandırılmayacağını belirleyen yetkililer, 5 yıllık "kapsamlı plan" önermişti.
Çiftçilerin 2021'deki protestoları
Hindistan, 2021'de ülke geneline yayılan çiftçi protestolarına sahne olmuştu.
Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştıran hükümet, yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunmuştu.
Çiftçilerse bunların kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürerek, başta Yeni Delhi'de olmak üzere ülkenin farklı noktalarında geniş çaplı protestolar düzenlemişti.
Aylarca süren ve can kayıplarının yaşandığı protestoların ardından Başbakan Narendra Modi hükümeti bu yasaları kaldırma kararı almıştı.
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