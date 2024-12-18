Hindistan'da Feribot Kazası: 13 Ölü - Son Dakika
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Hindistan'da Feribot Kazası: 13 Ölü

Mumbai'de donanmaya ait sürat teknesinin feribota çarpması sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi.

18.12.2024 20:48
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- Hindistan'da donanmaya ait sürat teknesi, feribota çarptı: 13 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'da donanmaya ait sürat teknesinin yolcu taşıyan feribota çarpması sonucu 13 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Maharaştra eyaletinde yer alan Mumbai'de donanmaya ait sürat teknesi, yolcu taşıyan feribota çarptı. Kazada, 3'ü donanma personeli olmak üzere toplam 13 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, feribotta 100'den fazla yolcunun bulunduğunu ve Elephanta Adaları'ndan Hindistan Geçidi'ne gittiğini aktardı. Kazadan 99 kişinin sağ olarak kurtarıldığını ifade eden yetkililer, kayıp kişiler için arama-kurtarma çalışması başlatıldığını belirtti.

Donanma tarafından yapılan açıklamada, sürat teknesinin test sürüşünde olduğu ve motor arızası nedeniyle kontrolü kaybettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

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