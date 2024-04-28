Hindistan'da Fil Saldırısı: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

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YENİ DELHİ, 28 Nisan (Xinhua) -- Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde Cumartesi günü aralarında iki orman görevlisinin de bulunduğu dört kişi bir fil tarafından ezilerek hayatını kaybetti.

Yerel basına göre olay, Assam'ın başkenti Dispur'un yaklaşık 147 kilometre kuzeydoğusunda yer alan Sonitpur ilçesindeki Dhiraimajuli bölgesinde meydana geldi.

İlçe Orman Memuru Pirai Sudhan, "Bir kişi tuvalet ihtiyacını gidermek için gece geç saatlerde evinden çıktıktan sonra vahşi fil tarafından öldürülürken, bir başka kişi de hayvanı kovalamaya çalışırken hayatını kaybetti. Vahşi fil daha sonra bölgede devriye gezen iki orman görevlisini daha ezerek öldürdü" dedi.

Orman departmanı yetkilileri alarma geçerken, devriye sayısını artırmak ve fili kontrol altına almak için bölgeye personel gönderdi.