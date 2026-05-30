Hindistan'da Fırtına ve Yağış 28 Can Aldı

30.05.2026 17:28
Hindistan'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yol açtığı olay ve kazalarda 28 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, ülkenin çeşitli eyaletlerini etkisi altına alan şiddetli yağışlar ve kuvvetli fırtına, hayatı olumsuz etkiledi.

En fazla can kaybının yaşandığı Uttar Pradeş eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 2, şiddetli yağış ve fırtınanın ardından bir ağacın evin üzerine devrilmesi nedeniyle 3, inşaat halindeki bir köprünün çökmesi sonucu ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Fırtına nedeniyle çok sayıda hayvan telef olurken, bazı binalarda hasar meydana geldi.

Kuvvetli fırtına ve yıldırım düşmesi nedeniyle Batı Bengal ve Bihar eyaletlerinde 7'şer kişi yaşamını yitirdi.

Madhya Pradeş'te etkili olan şiddetli yağışlarda ise 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Meteoroloji yetkilileri, Hindistan'ın kuzeyindeki bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının sürebileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
