Hindistan'da Gençlerin Hamam Böceği Tepkisi - Son Dakika
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Hindistan'da Gençlerin Hamam Böceği Tepkisi

29.06.2026 11:52
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Hamam Böceği Halk Partisi, Yüksek Mahkeme Başkanı'nın açıklamalarına yanıt olarak Bakan Pradhan'ı istifaya çağırıyor.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme Başkanı Surya Kant'ın tartışma yaratan açıklamalarına tepki olarak gençler tarafından kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi" (Cockroach Janta Party) adlı siyasi hareket, Eğitim Bakanı Dharmendra Pradhan'ı istifaya çağırıyor.

Hindistan Yüksek Mahkemesi Başkanı Kant, sisteme "parazitlerin" saldırdığını savunarak, iş bulamayan ve meslekte kendilerine yer edinemeyen bazı gençleri "hamam böceklerine" benzetmesi üzerine, özellikle "Z kuşağı" internet kullanıcıları öncülüğünde kurulan "Hamam Böceği Halk Partisi", geniş destek görüyor.

İnternette gençlerin tepkisini yansıtan mizahi girişim olarak ortaya çıkan hareketin destekçileri, son dönemde tıp fakültelerine giriş için düzenlenen ulusal sınavın, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptal edilmesine karşı düzenlenen protestolarda da ön planda yer alıyor.

Gösteriler 9 gündür sürüyor

Yerel basındaki haberlere göre, Hindistan'da tıp fakültelerine giriş sınavının, soruların sızdırıldığı iddiaları nedeniyle iptalinin ardından geçen hafta ikinci kez düzenlenmesine yönelik tepkiler büyüyor.

Başkent Yeni Delhi'de başlayan gösteriler, 9 gündür sürüyor. "Hamam Böceği Halk Partisi" destekçileri de gösterilere katılarak Eğitim Bakanı Pradhan'ı istifaya çağırıyor.

Yüzlerce kişi, pankartlarla sloganlar atarak gösterilere iştirak ediyor. "Hamam Böceği Halk Partisi" destekçileri, her gün etkinlik alanına farklı sembollerle geliyor.

Gösterilerin barışçıl atmosferini vurgulamak isteyen bazı eylemciler, görev başındaki polis memurlarına gül verdi. Birçok gösterici Hindistan bayrağı taşırken bazıları Hindistan Anayasasının yer aldığı kitapçığı yanlarında getirdi.

Bazı katılımcılar ise bebek beziyle tıp fakültelerine giriş sınavında soruların "sızdırıldığı" iddialarına göndermede bulundu.

Hareketin lideri Abhijeet Dipke, CNN'e yaptığı açıklamada, Pradhan istifa edene kadar gösterilere devam edeceklerini söyledi.

Dipke, soruların sızdırıldığı iddiaları, gençler arasında işsizliğin artması ve istihdam fırsatlarının giderek azalmasının hayal kırıklığına yol açtığını belirtti.

Kaynak: AA

Hindistan, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da Gençlerin Hamam Böceği Tepkisi - Son Dakika

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