YENİ Hindistan'da muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) öncülüğünde ülkenin çeşitli yerlerinde seçim politikalarına karşı protesto düzenlendi.

Yerel medyadaki haberlere göre, muhalefetteki INC öncülüğünde ülkenin çeşitli yerlerinde yürüyüşler gerçekleştirildi.

"Seçimlerde usulsüzlük" olduğu gerekçesiyle düzenlenen yürüyüşlerde, Seçim Komisyonu Başkanı Gyanesh Kumar'ın istifası talep edildi.

INC lideri Mallikarjun Kharge ise iktidardaki Hindistan Halk Partisi'ni (BJP) "anayasa karşıtı" olmakla suçladı.

Ne olmuştu?

Hindistan, geçen yıl Bihar eyaletindeki seçimler öncesinde seçmen listelerinde "Özel Yoğun Revizyon" uygulamasını başlattı. Uygulama, daha sonra eyaletlerin çoğuna ve federal yönetimdeki bölgelere yayıldı.

Seçim Komisyonuna göre, revizyon, mükerrer ve uygun olmayan seçmen kayıtlarının silinmesini, uygun seçmenlerin ise listelerde kalmasını amaçlıyor.

Muhalefet partileri, uygulamanın seçmenlerden temin edilmesi zor belgeler istediğini, bunun milyonlarca seçmenin listelerden çıkarılması riskini doğurduğunu savunuyor. Bazı bölgelerde seçmen kütüklerinin yüzde 30'a kadar küçülebileceği belirtiliyor.

Muhalefet, Gyanesh Kumar'ın başkanlığını yürüttüğü Seçim Komisyonunu, seçmen kayıtlarını Başbakan Narendra Modi'nin iktidardaki Hindistan Halk Partisi'nin (BJP) lehine değiştirmekle suçluyor ve Kumar'ın istifa etmesini istiyor.