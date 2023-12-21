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Hindistan'da milletvekilleri meclis önünde protesto düzenledi - Son Dakika
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Hindistan'da milletvekilleri meclis önünde protesto düzenledi

Hindistan'da Halk Meclisinde meydana gelen güvenlik ihlaline tepki gösteren milletvekilleri, meclis oturumlarından geçici süreliğine men edilmesinin ardından parlamento binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.

Hindistan\'da milletvekilleri meclis önünde protesto düzenledi
21.12.2023 - 14:17,
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YENİ Hindistan'da, Halk Meclisinde meydana gelen güvenlik ihlaline tepki göstermelerinin ardından "meclisin düzenini bozma" suçlamasıyla oturumlardan geçici süreliğine men edilen milletvekilleri, parlamento binasının önünde protesto gösterisi düzenledi.

Muhalefetin önde gelen isimlerinden Sharad Pawar, Yeni Delhi'deki parlamento binasının önünde toplanan ve "Demokrasiyi kurtarın" yazılı pankartlar taşıyan bir grup milletvekilliyle konuya ilişkin açıklama yaptı.

Mecliste 13 Aralık'taki oturum sırasında meydana gelen güvenlik ihlaline iktidardaki Bharatiya Janata Partisinin (BJP) bir üyesinin karıştığı iddiası üzerine muhalif milletvekillerinin tepki gösterdiğini belirten Pawar, vekillerin "meclis düzenini bozdukları" gerekçesiyle kış oturumları bitene kadar meclis oturumlarından men edildiğini ve sayılarının "çok fazla" olduğunu söyledi.

Ne olmuştu?

Halk Meclisindeki oturum sırasında 2 kişi, ziyaretçi salonundan Genel Kurul salonuna atlamış, şüpheliler ellerindeki kavanozları açarak etrafa "sarı duman" yaymıştı.

BJP'nin bir üyesinin, güvenlik ihlaline karışanlardan birine ziyaretçi kartı sağladığı iddiasının ortaya atılmasının ardından muhalefet partileri ve BJP arasında tartışma yaşanmıştı.

Parlamento İşleri Devlet Bakanı Arjun Ram Meghwal'in, "meclis düzenini bozma" suçlamasıyla 49 vekilin daha Halk Meclisinden men edilmesini öngören önergesi Mecliste kabul edilmişti.

Böylece, kış oturumları bitene kadar meclis oturumlarına katılımı yasaklanan milletvekili sayısı 141'e çıkmıştı.

Kaynak: AA
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Parlamento, Yeni Delhi, India, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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